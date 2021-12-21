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Güney Afrika’dan iyi haber! Hastaneye kaldırılanların sayısı düştü

#Omicron#Koronavirüs#Güney Afrika
Güney Afrika’dan iyi haber Hastaneye kaldırılanların sayısı düştü

Omicron varyantının ilk görüldüğü ülke olan Güney Afrika'dan iyi haber geldi. Omicron'un 'sıfır noktası' olarak anılan ülkede hastaneye kaldırılanların sayısı düştü

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Geçen ay Omicron varyantının da etkisiyle Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışlarda keskin bir artış görülen Güney Afrika’da durum kontrol altına alınmaya başladı.

Ülkenin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün verilerine göre, hastanelerdeki Covid-19 hastalarının sayısı geçen hafta yaklaşık yüzde 25 azalarak 5 bin 600’e düştü.

Bölgede yeni varyantla mücadele eden diğer ülkeler için iyiye işaret olan gelişme ayrıca Omicron’un Beta ve Delta varyantları gibi diğer Kovid-19 türleri kadar şiddetli olmayabileceği düşüncesini destekliyor olabilir.

Haber, Güney Afrikalı yetkililerin Omicron sebebiyle geçen hafta sonlarında rekor sayıda yeni enfeksiyon rakamlarına ulaşılmasına rağmen daha az kişinin öldüğünü veya hastaneye kaldırıldığını açıklamasının ardından geldi.

Güney Afrika’nın Omicron dalgasının merkezi olan Gauteng bölgesinin yedi günlük enfeksiyon sayılarının yürüyen ortalamasında keskin bir düşüş görüldü. Gauteng’deki günlük ortalama enfeksiyonların sayısı 10 binin üstünden 8 binin altına kadar indi.

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SEBEP ‘BEDELİNİN DAHA ÖNCE ÖDENMESİ’ Mİ?

Gelişmeyi değerlendiren Cape Town Üniversitesi'nin uzman demografı Profesör Tom Moultrie, ülkesinin bu dalgayı nispeten pek yara almadan atlatmasının mümkün göründüğünü aktardı.

Ancak Profesör Moultrie, Güney Afrika'nın Omicron’u bu kadar kolay atlatmasının arkasında ülkenin “korkunç” pandemi ölüm bilançosuna bağlı olarak nüfusta artan bağışıklık olabileceğini vurguladı.

Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi'ne göre, 60 milyonluk nüfusa sahip ülkede pandeminin başlamasından bu yana, pandemi öncesi yılların ortalama ölüm sayısının üzerinde 270 binden fazla ölüm kayıtlara geçti.

Bu nedenle, Profesör Moultrie, Güney Afrika’nın “paçayı sıyırmasının” sebebinin bunun bedelini önceki dalgalarda ağır bir şekilde ödemiş olmalarından geçiyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Güney Afrika’dan iyi haber Hastaneye kaldırılanların sayısı düştü

BÜYÜK NÜFUS HAREKETLERİ VERİLERİ ÇARPITIYOR OLABİLİR

Uzmanlar ayrıca Gauteng'deki enfeksiyonların azaldığını gösteren verilerin dikkatle ele alınması gerektiğini vurguluyor. Rakamların Johannesburg ve Pretoria'dan Noel dönemi için kırsal alanlardaki memleketlerine dönen insanların sebep olduğu büyük nüfus hareketine bağlı olarak çarpıtılmış olma ihtimali yüksek.

Ayrıca Gauteng’den dönecek dev nüfus hareketinin Afrika’nın güneyinde başka yerlerde vaka patlamalarına sebep olmasından korkuluyor. Noel için memleketlerine dönen insanların çoğu minibüslerle hareket ediyor.

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Popüler güzergahlarda trafiğin yoğun olduğu saatlerde çoğu minibüslerin yasal sınır olan 22’nin üzerine çıkacak sayıda yolcu aldığı biliniyor.

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AFRİKA GENELİNDE HIZLA YAYILIYOR

Öte yandan Omicron, Afrika’nın doğusu, batısı, merkezi ve güneyinde yangın gibi yayılmaya devam ediyor. Kenya, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zimbabve, Namibya, Botsvana, Malavi ve Zambiya vakalarda keskin artışlar görüldü.

Güney Afrika kıtadaki en yüksek aşı oranlarına sahip ülkeler arasında gelirken yukarıda adı geçen ülkelerin çoğunda henüz tek bir insana bile aşı ulaşmış değil.

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Üstelik, tüm bu ülkelerde günlük test rakamları düşük olduğundan, hastalar yoğun bakım ünitelerine yatırılana kadar krizin tam ölçeği anlaşılamıyor.

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#Omicron#Koronavirüs#Güney Afrika

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