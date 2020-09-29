Güney Afrika'daki gizemli fil ölümlerinin nedeni ortaya çıktı
Botsvana'da 3 ayda en az 350 filin gizemli bir şekilde ölmesinin ardından Zimbabwe'de 12 fil daha öldü. Toplam 34 filin hayatını kaybetmesine bakterilerin neden olduğu açıklandı.
Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi Direktörü Fulton Upenyu Mangwanya, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle iki hafta içinde 12 filin daha telef olduğunu belirtti.
Mangwanya, böylece ülkede 24 Ağustos'tan bu yana gizemli hastalıktan telef olan fillerin sayısının 34'e yükseldiğini söyledi.
Şimdiye kadar Zimbabwe'de yapılan testler, bakteriyel enfeksiyonun hemorajik septisemi adı verilen bir hastalığa neden olduğunu gösterdi.
Korucular, siyanür zehirlenmesinin veya kaçak avlanmanın söz konusu olmadığını çünkü hayvanların dişlerinin sağlam olduğunu açıkladı.
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