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Güney Afrika'da 'şistozomiyaz' salgını: İlkokul öğrencilerinde görüldü

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#Güney Afrika#Şistozomiyaz#Salgın
Güney Afrikada şistozomiyaz salgını: İlkokul öğrencilerinde görüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 17:03

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde "şistozomiyaz" salgını görüldüğü bildirildi. Yetkililer, hastalığın 142 ilkokul öğrencisinde görüldüğünü belirtti. Genellikle kirli su kaynaklarından bulaşan şistozomiyaz hastalığı, çoğunlukla Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde görülüyor.

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Limpopo eyalet hükümeti, Tzaneen kasabasındaki Malwandla İlkokulunda 142 öğrencide idrar yolu ve bağırsakları etkileyen şistozomiyaz hastalığının görüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, öğrenciler çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Eyalet hükümetinin sağlık departmanı, bölgedeki su kaynaklarını test etmek için çalışma başlattı.

 

ŞİSTOZOMİYAZ

Şistozoma bakterisinin neden olduğu bu hastalık özellikle idrar yolu ve bağırsakları etkiliyor.

Hastalık, çocukların büyümesini yavaşlatıp çeşitli öğrenme güçlüklerine yol açmasının yanı sıra tedavi edilmemesi durumunda çeşitli bağırsak, böbrek, karaciğer ve idrar yolu hastalıklarına açıyor.

Genellikle kirli su kaynaklarından bulaşan şistozomiyaz hastalığı çoğunlukla Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde görülüyor.

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#Güney Afrika#Şistozomiyaz#Salgın

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