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Güney Afrika'da seçimlere tarihin en düşük katılımı

#Güney Afrika #Seçim#Dünya
Güney Afrikada seçimlere tarihin en düşük katılımı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen yerel seçimlerde ülke tarihinin en düşük katılım oranlarından biri kaydedildi.

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Seçim Komisyonu (IEC) verilerine göre, kayıtlı 26 milyon seçmenden sadece 8 milyonu sandığa gitti.

Güney Afrikalı seçmenler, ülke genelindeki 23 bin seçim merkezinde yerel saatle 07.00'den 21.00'e kadar oylarını kullandı.

Seçimlerde 8 metropol bölgesi dahil 257 belediye için yaklaşık 60 bin aday yarıştı.

IEC'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki sandıkların yaklaşık yüzde 99'unun zamanında oy kullanımına açıldığı belirtildi.

Bununla birlikte Gauteng, Kwazulu Natal, Eastern Cape eyaletlerindeki bazı seçim merkezlerinde yaşanan protestolar nedeniyle oy verme işlemlerinde gecikmeler yaşandı.

Ülkenin en büyük eyaletlerinden Kwazulu Natal'da bazı seçmenler, kayıtlı olmalarına rağmen oy listelerinde yer almadıklarını iddia etti.

Ayrıca, teknik sorunlar nedeniyle en az 32 bin seçmenin oy kullanmada sorunlar yaşadığı bildirildi.

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da 1994'ten beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) "oy deposu" olarak bilinen bölgelerde seçime katılımın çok düşük kaldığı gözlendi.

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ANC, 2016 yerel seçimlerinde Johannesburg, Durban, Ekurheleni ve Mangaung olmak üzere ülkenin 8 metropolünden 4'ünün belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

Ana muhalefet Demokratik İttifak (DA) ise aynı seçimlerde Cape Town, Nelson Mandela Bay, East London ve Tshwane metropollerinde sandıktan zaferle ayrılmıştı.

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