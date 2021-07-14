Güney Afrika’da öfke, yağma, ölüm

Yağma olaylarının da yaşandığı protestolarda şu ana kadar 72 kişi öldü, 1234 kişi ise gözaltına alındı. Gösterilerin ve yağma olaylarının yayılması üzerine ordu birlikleri harekete geçti. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, askeri birliklerin, gösterilerin gerçekleştiği Gauteng ve KwaZulu-Natal (KZN) eyaletlerinde polis ve jandarmaya yardımcı olacağını açıkladı. Ramaphosa, yağma ve hırsızlık için fırsat arayanların insanları kışkırttığını savundu.

NE OLMUŞTU

2009’da devlet başkanlığına seçilen ve ülkeyi 9 yıl yöneten eski cumhurbaşkanı Zuma’nın adı yolsuzluk iddialarına karışmıştı. 2018’de görevinden istifa eden Zuma, yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran’da 15 ay hapis cezasına çarptırılmış ve geçen hafta cezaevine girmişti. Zuma yanlıları ise sokağa dökülmüştü.

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