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Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden iki günde ikinci ölüm

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#Güney Afrika#Maymun Çiçeği#Virüs
Güney Afrikada maymun çiçeği virüsünden iki günde ikinci ölüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 11:57

Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2'ye yükseldi. Virüs nedeniyle ilk ölümün dün gerçekleştiği açıklanmıştı.

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Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsüne yakalan 1 hastanın daha hayatını kaybettiği bildirildi. Yaygın lezyon, baş ağrısı, yorgunluk, ağız ülseri, kas ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduktan sonra dün test sonucu pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın aynı gün yaşamını yitirdiği aktarıldı. Böylece maymun çiçeği virüsünden can kaybının 2'ye, vaka sayısının da 6'ya yükseldiği kaydedildi.

İLK ÖLÜM DÜN GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla dün yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir erkeğin maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, virüsten ilk ölümden kayıtlara geçtiğini duyurmuştu. Phaahla, vakaların şu anda salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş arasındaki erkeklerde görüldüğünü, bunun da virüsün yerel olarak bulaştığını gösterdiğini vurguladı.

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Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü buluşan hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtiler görülüyor.

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#Güney Afrika#Maymun Çiçeği#Virüs

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