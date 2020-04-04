Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1500'ü geçti

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1505'e yükseldiğini belirtti.

Mkhize, şimdiye kadar 7 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 43 olduğunu söyledi.

SİERRA LEONE'DE SOKAĞI ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede 2 Kovid-19 vakası görülmesinin ardından, yarından geçerli olmak üzere 3 günlük sokağı çıkma yasağı ilan etti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 7 bin 28 Kovid-19 vakası görülürken, 284 kişi hayatını kaybetti.