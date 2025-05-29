Güney Afrika'da kan donduran ticaret: 6 yaşındaki kızını 'Şifacı'ya sattı

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Güney Afrika’nın Saldanha Bay kentinde yaşayan 35 yaşındaki Racquel "Kelly" Smith, altı yaşındaki kızını sadece 800 Sterlin (yaklaşık 42 bin TL) karşılığında kendine "şifacı" diyen bir kadına sattı.

Smith, erkek arkadaşı Jacquen Appollis ve suç ortağı Steveno van Rhyn ile birlikte çocuk kaçırma ve insan ticareti suçlarından mahkum edildi.

Yargıç Nathan Erasmus, kararını açıklarken, "İnsan ticareti suçundan ömür boyu, adam kaçırmadan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldınız" dedi. Sanıklar, cezaları açıklanırken hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi.

EVİNİN ÖNÜNDEN KAYBOLDU

Joshlin Smith, geçtiğimiz Şubat ayında Cape Town yakınlarındaki Saldanha Bay’deki evinin önünden kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

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Joshlin’in büyükannesi Amanda Smith-Daniels, mahkemedeki ifadesinde kızına, "Çocuğumu geri getir ya da nerede olduğunu söyle!" diye yalvardı. Ancak daha sonra yaptığı açıklamada, "Alacakları ceza torunumu geri getirmeyecek" diyerek umutsuzluğunu dile getirdi.

Smith’in komşusu Lourentia Lombaard, Joshlin’in kaybolmasından önce Smith’in siyah bir çantaya kızının eşyalarını doldurduğunu ve bir "şifacı" ile buluştuğunu aktardı. Lombaard, Smith’in Joshlin’i ve şifacıyı alarak beyaz bir arabayla uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

"AÇIK TENİ VE TURKAZ GÖZLERİ İÇİN SATILDI"

Joshlin’in kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama operasyonları başlatıldı. Mart ayında, evlerinin yakınında kan izleri taşıyan çocuk kıyafetleri ve bir bıçak bulundu, ancak polis kesin bir açıklama yapmadı.

Polis tarafından yapılan duyuruda, "Elimizde bir çocuk yok. Nihai hedefimiz Joshlin’i bulmak ve hâlâ onu canlı bulma umudumuz var" denildi.

Mahkemeye sunulan raporlarda, Smith’in 15 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olduğu ve Joshlin’in doğumunu bile kayıt altına aldırmakta beş ay geciktiği belirtildi. Aile dostları, Joshlin’in düzensiz bir hayat sürdüğünü ve zaman zaman başkalarının yanında kaldığını ifade etti.

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Altı hafta süren duruşmada, mahkeme, Smith’in kızını şifacıya satma planını nasıl yaptığını ve paranın peşine düştüğünü ortaya çıkardı. Mahkeme ayrıca, küçük kızın "şifacı" tarafından "açık teni ve turkuaz gözleri için" satın alındığını belirtti.

GÜNEY AFRİKA'NIN ORTAK YARASI

Güney Afrika’da her yıl yüzlerce çocuk kayboluyor. Geçen yıl 632 çocuğun kayıp olduğu bildirilirken, son 10 yılda bu sayının 9.000’e yaklaştığı belirtiliyor.

Suçla mücadele uzmanı Bianca van Aswegen, "Çocuk kaçakçılığı, resmi istatistiklerin gösterdiğinden çok daha büyük bir sorun"ifadesini kullandı.