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Güney Afrika’da hortum 22 can aldı

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#Güney Afrika#Hortum#Can Kaybı
Güney Afrika’da hortum 22 can aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 12:08

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal ve Eastern Cape eyaletlerinde çıkan hortum sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Afrika’nın kıyı eyaleti KwaZulu-Natal ve Eastern Cape eyaletlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan hortum hayatı felç etti.

KwaZulu-Natal eyaletine bağlı Durban kentinin kuzeyinde Tongaat kasabasında çok sayıda ev yıkıldı. Bazı evlerde ise büyük hasar meydana geldi.

Elektrik direkleri ve ağaçlar fırtınanın şiddetiyle devrilirken, ortalık savaş alanına döndü. Yollarda da su baskınları meydana geldi. Eyalet Başbakanı Nomusa Dube-Ncube, Durban ve çevresinde fırtına nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eastern Cape eyaletindeki Nelson Mandela Büyükşehir Belediyesinde ise hortumun ardından sel meydana geldi. 2 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 11 yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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#Güney Afrika#Hortum#Can Kaybı

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