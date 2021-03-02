MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Afrika'da gemiye düzenlenen operasyonda 1 ton kokain ele geçirildi
GeriDünya Güney Afrika'da gemiye düzenlenen operasyonda 1 ton kokain ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 02.03.2021 - 23:24 | Son Güncelleme:

Güney Afrika'da gemiye düzenlenen operasyonda 1 ton kokain ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Afrika'da gemiye düzenlenen operasyonda 1 ton kokain ele geçirildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir gemide yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Afrika istihbaratı ve polisinin, Cape Town şehrine yakın Saldanha sahilinde bir gemiye yaptığı baskınla, "ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonlarından" birine imza atıldı.

Gemide piyasa değeri 40 milyon dolar olan 973 paket (yaklaşık 1 ton) sıkıştırılmış kokain ele geçirildi.

4 Bulgaristan ve 6 Myanmar vatandaşı gözaltına alındı.

Şüphelilerin yerel mahkemede hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi