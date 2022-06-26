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Güney Afrika’da gece kulübünde 20 cansız beden bulundu

#Güney Afrika#Dünya#Polis
Güney Afrika’da gece kulübünde 20 cansız beden bulundu

Güney Afrika’nın Doğu Londra kentindeki bir gece kulübünde 20 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis bölgede geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

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Güney Afrika, Doğu Londra'dan gelen haberin şoku ile güne başladı.

Ülkenin Doğu Londra kentinde bulunan Scenery Park’taki Enyobeni gece kulübünde, henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra yetkililer sayının 20'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Güney Afrika’da gece kulübünde 20 cansız beden bulundu
Olayın meydana geldiği bölge... (Fotoğraf: Google Street View)

Polisin konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Doğu Cape Polis Sözcüsü Brigadier Tembinkosi Kinana, “Sabah erken saatlerde ihbar aldık ve olay şu an araştırılıyor. Soruşturma devam ettiği için şimdilik bir tahmin yürütemiyoruz” açıklamasında bulundu.

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Kurbanların yaşlarının 18 ile 20 arasında olduğu da gelen bilgiler arasında.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, acı haberi alan kurbanların yakınları bölgeye akın etti.

Aynı haberlerde polisin öfkeli kalabalığı yatıştırmak için yoğun çaba harcadığı bilgisine de yer verildi.

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#Güney Afrika#Dünya#Polis

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