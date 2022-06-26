Güney Afrika’da gece kulübünde 20 cansız beden bulundu

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Güney Afrika, Doğu Londra'dan gelen haberin şoku ile güne başladı.

Ülkenin Doğu Londra kentinde bulunan Scenery Park’taki Enyobeni gece kulübünde, henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra yetkililer sayının 20'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Olayın meydana geldiği bölge... (Fotoğraf: Google Street View)

Polisin konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Doğu Cape Polis Sözcüsü Brigadier Tembinkosi Kinana, “Sabah erken saatlerde ihbar aldık ve olay şu an araştırılıyor. Soruşturma devam ettiği için şimdilik bir tahmin yürütemiyoruz” açıklamasında bulundu.

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Kurbanların yaşlarının 18 ile 20 arasında olduğu da gelen bilgiler arasında.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, acı haberi alan kurbanların yakınları bölgeye akın etti.

Aynı haberlerde polisin öfkeli kalabalığı yatıştırmak için yoğun çaba harcadığı bilgisine de yer verildi.