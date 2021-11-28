Güney Afrika: Yeni Kovid-19 mutasyonunu erken tespit ettik diye cezalandırıldık

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Talibanı çıldırtacak fotoğraf... Görüntüler viral olduTaliban'ı çıldırtacak fotoğraf... Görüntüler viral oldu!#Malala Yousafzai
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Bu kasabada aşılanma oranı yüzde 104Bu kasabada aşılanma oranı yüzde 104! #Koronavirüs Aşı
Yükseliş devam edecek mi Altında varyant etkisi...Yükseliş devam edecek mi? Altında varyant etkisi... #Altın Fiyatları
Beyoğlunda dehşete düşüren olay Hayatı kâbusa döndüBeyoğlu'nda dehşete düşüren olay! Hayatı kâbusa döndü#Beyoğlu
Böyle maç görülmedi 9 kişiyle çıktılar, 6 kişi tamamladılar, 7 gol, başkan ağladı ve isyan ettiBöyle maç görülmedi! 9 kişiyle çıktılar, 6 kişi tamamladılar, 7 gol, başkan ağladı ve isyan etti#Belenences
Ünlü milyarderden önemli uyarı Kripto para piyasasında son durum...Ünlü milyarderden önemli uyarı! Kripto para piyasasında son durum...#Kripto Para
Küçük bir pişmanlıkKüçük bir pişmanlık!#Defne Samyeli
Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor'Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor'#Günay Musayeva
Çevreci vekil kendi doğumuna böyle gittiÇevreci vekil kendi doğumuna böyle gitti#Yeni Zelanda
İnanılmaz ama bu da oldu Turistlerin cinsel hayatı doğaya zarar veriyorİnanılmaz ama bu da oldu! Turistlerin cinsel hayatı doğaya zarar veriyor#Turizm
HABERLERDünya Haberleri

Güney Afrika: Yeni Kovid-19 mutasyonunu erken tespit ettik diye cezalandırıldık

#Koronavirus#Omicron Varyantı#Dünya
Güney Afrika: Yeni Kovid-19 mutasyonunu erken tespit ettik diye cezalandırıldık

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’nın Kovid-19’un yeni mutasyonunu erken tespit ettiği için alkışlanmak yerine cezalandırıldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Güney Afrika’da Kovid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un tespit edilmesinin ardından birçok ülke yeni mutasyonunun kendi topraklarında yayılması önlemek amacıyla başta Güney Afrika olmak üzere bir çok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya karar verdi.

Uygulanan seyahat kısıtlamalarının ardından açıklama yapan Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, uygulanan seyahat kısıtlamalarını eleştirerek, söz konusu kısıtlamaların ve yasakların gelişmiş genomik dizilimleri ve yeni mutasyonları daha hızlı tespit etme yeteneği nedeniyle Güney Afrika'yı cezalandırmaya benzediğini açıkladı.

"Mükemmel bilim alkışlanmalı ve cezalandırılmamalı" ifadelerini kullanan Bakanlık, dünyanın başka yerlerinde yeni mutasyonların keşfedildiğini ve verilen reaksiyonun tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Omicron mutasyonu şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya’da tespit edilirken, Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Dünyada Omicron alarmı... Ve Omicronun belirtileri ortaya çıktıSon dakika: Dünyada Omicron alarmı... Ve Omicron'un belirtileri ortaya çıktıHaberi görüntüle

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Güney Afrika'dan iki uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yaklaşık 600 yolcunun teste tabi tutulduğu ve 61 yolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Schiphol Havalimanı'na gelen ve test sonucu pozitif sonuçlanan yolcuların otelde karantinaya alınacağı aktarılmış, "Vakaların, Omicron olarak adlandırılan yeni mutasyon türü olup olmadığını araştırıyoruz" denilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirus#Omicron Varyantı#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising