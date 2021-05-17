Güney Afrika hükümeti ülkedeki en kapsamlı koronavirüs aşılama çalışmasını başlattı

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla hayata geçirilen ikinci kademe Kovid-19 aşılama çalışmalarının, 65 yaş ve üstü kişilerle sağlık çalışanları dahil yüksek risk altındakileri kapsayacağını bildirdi.

Söz konusu kampanyanın, ülke tarihinin en kapsamlı aşılama çalışması olduğu belirtildi.



Bakan Mkhize, Kovid-19 aşılama çalışmalarının birinci aşamasında planlanan 500 bin sağlık çalışanından 478 binine aşı uygulandığını aktardı.



Sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Mkhize, gelecek hafta ülke çapında 1,2 milyon sağlık çalışanın aşılanmış olacağını kaydetti.



Mkhize, haziran sonuna kadar 4,5 milyon doz Pfizer/BionTech aşısı ile 2 milyon doz Johnson&Johnson aşısını tedarik etmeyi planladıklarını belirterek, "Aşı tedarikinin öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi halinde, 5 milyon kişinin haziran sonuna kadar aşılanması hedefleniyor." dedi.



Zweli Mkhize, şu ana kadar 65 yaş ve üstü 1,2 milyondan fazla Güney Afrikalının aşı için kayıt yaptırdığını, henüz kayıt yaptıramayanlarla iletişime geçmek için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.



Güney Afrika'da ikinci kademe aşı uygulamaları 83'ü kamuya, 4'ü özel sektöre ait toplam 87 tesiste gerçekleştirilecek.



Güney Afrika'da son 24 saatte 2 bin 585 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 613 bin 728'e yükseldi.



Son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 210'a ulaştı.

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