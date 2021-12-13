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Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Kovid-19’a yakalandı

#Koronavirüs#Güney Afrika#Dünya
Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Kovid-19’a yakalandı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.

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Güney Afrika Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve Ramaphosa’nın hafif semptomları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ramaphosa’nın erken saatlerde Cape Town'daki eski Başkan Yardımcısı FW de Klerk'in onuruna düzenlenen Devlet Anma Töreni’nden ayrıldıktan sonra kendini iyi hissetmemeye başladığı ve test yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Aşıları tam olan Başkan Ramaphosa, Cape Town'da kendini tecrit ediyor ve önümüzdeki hafta için tüm sorumlulukları Başkan Yardımcısı David Mabuza'ya devretti” denildi.

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#Koronavirüs#Güney Afrika#Dünya

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