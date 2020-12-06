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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 02:01 | Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 810 bini geçti

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 810 bini geçti
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Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 810 bin 449'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 67'ye çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 645 artışla 810 bin 449'a ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 565 bin 928 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 744 bin 298'i iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 262 bini geçti.

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