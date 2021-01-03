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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 03.01.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı 1 milyon 88 bini geçti

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı 1 milyon 88 bini geçti
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Afrika'da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde toplam vaka sayısı 1 milyon 88 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 29 bin 175'e yükseldi. Vaka sayısı 1 milyon 88 bin 889'a çıktı.

Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 897 bin 704'ü iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

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