Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı 1 milyon 88 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 29 bin 175'e yükseldi. Vaka sayısı 1 milyon 88 bin 889'a çıktı.



Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 897 bin 704'ü iyileşti.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.



Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.