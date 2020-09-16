Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 651 bin 500'ü aştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 142 kişi daha yaşamını yitirdi.Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 641'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 521'e ulaştı.Bugüne kadar 3 milyon 940 bin 217 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 583 bin 126 kişi ise iyileşti.Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.