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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 01:10,Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 460 bine yaklaştı

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 460 bine yaklaştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 232 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 257 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 232 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi, vakalardan 297 bin 313'ü iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 830 bin 635 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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