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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 300 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 40 bin 874'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 412 bin 986'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,9 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 230 bin 520'si iyileşti.

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