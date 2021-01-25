Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 300 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 40 bin 874'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 412 bin 986'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,9 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 230 bin 520'si iyileşti.