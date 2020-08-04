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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 00:43,Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı azalıyor

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı azalıyor
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 5 bin 337 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktı ve son haftaların en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 5 bin 337 artışla, 516 bin 852'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 539 oldu.

Bugüne kadar toplam 3 milyon 36 bin 779 test yapılırken, vaka sayısı 516 bin 852'ye yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 347 bin 227'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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