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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 02:02,Son Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 13 bin 373 kişide koronavirüs tespit edildi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 13 bin 373 kişide koronavirüs tespit edildi
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 373 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 337 bin 594'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 373 bin 53 test yapıldı.

Son 24 saatte 135 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 804'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 178 bin 183'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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