MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGüney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu
GeriDünya Güney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Güney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, kullanıma uygun olmadığı tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson Kovid-19 aşısının dağıtımının durdurulduğu bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulundan (SAHPRA) yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) verilerine dayanarak, üretimi sırasında gerekli güvenlik protokollerinin izlenmediği tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson aşısının dağıtımını durdurma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrikalıların sağlığının tehlikeye atılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı.​​​​​​​

FDA tarafından onaylanmış ve gereksinimleri karşılayan 300 bin doz Johnson & Johnson aşısının ise yakın zamanda Güney Afrika'ya ulaşması bekleniyor.

Güney Afrika'da son 24 saatte 9 bin 320 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 739 bin 425'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 114 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 706'ya çıktı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi