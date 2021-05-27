Güneş'te son yılların en büyük patlaması!

Gezegenimiz Dünya'nın da içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı konumundaki Güneş, tabiri caizse uykusundan uyandı.

Geçtiğimiz günlerde Güneş'te yıllardır görülmeyen, şiddetli bir dizi patlama meydana geldi.

'Coronal mass ejection' (Taçküre kütle atımı) adı verilen bu patlamalar Güneş'in uzaya büyük kütleli ve elektrik yüklü parçacıklar savurması ile sonuçlandı.

Gelen son bilgilere göre, bu parçalar DÜnya'ya doğru hızla yaklaşıyor!

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada bu parçaların Dünya'nın manyetik alanına çarpacağı bilgisi yer aldı.

Bu durumun kuzey ülkelerinde bir görsel şölene neden olabileceği belirtiliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin hazırladığı harita, bu olayın ABD'den dahi izlenebileceğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlar bu patlamaların gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmadığının ise altını çiziyor.

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