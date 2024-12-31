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Güneş'te patlama: Güçlü bir jeomanyetik fırtına bekleniyor

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#Güneş Patlaması#Jeomanyetik Fırtına#Ryan French
Güneşte patlama: Güçlü bir jeomanyetik fırtına bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 11:14

Güneş'teki patlamadan kaynaklanan güçlü bir jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak. Fırtınanın etkilerinin Türkiye saati ile 31 Aralık saat 05.00'ten 1 Ocak 06.00'ya kadar görülmesi bekleniyor.

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Güneş üzerine çalışmalar yapan astrofizikçi Ryan French, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Son birkaç gündür güneşte güçlü patlamalar yaşandığına dikkati çeken French, bu patlamalar sonucunda oluşan manyetik fırtınanın 31 Aralık'ta dünyayı etkisi altına almasını beklediğini ifade etti.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, fırtınanın şiddetinin G3 (güçlü) seviyesinde olması ve etkilerinin Türkiye saati ile 31 Aralık saat 05.00'ten 1 Ocak 06.00'ya kadar görülmesi bekleniyor.

Haberde, jeomanyetik aktivitelere yol açan fırtınanın, genellikle kuzey ülkelerinde görülen ve kuzey ışıkları olarak adlandırılan gökyüzündeki renkli ışıkların oluşmasına yol açacağı ve bu durumun birçok ülkeden de görülebileceği aktarıldı.

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#Güneş Patlaması#Jeomanyetik Fırtına#Ryan French

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