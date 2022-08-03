Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurabilir

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Güneşte açılan delikten bir şeyler sızıyor… Bu, bilim insanlarının şu an yaşadığımız tuhaf durumu tarif etmek için kurduğu cümle.

Dünyadaki hayatın kaynağı olan yıldızımızda gerçekleşen bu olay büyük bir güneş fırtınasına sebep olacak.

Güneş fırtınasının etkilerinin ise dünyada hissedilmesi bekleniyor.

Uzmanların uyarısına göre fırtına, elektrik şebekesi sorunlarına neden olabilir ve uyduları bozabilir.

Güneş fırtınasının dünyaya çarpmak üzere olabileceğini söyleyen bilim insanları resmi kaynaklardan açıklama yapmaya devam ediyor. FIRTINA 'G1' OLARAK SINIFLANDIRILDI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre G1 sınıfı fırtına, elektrik şebekesi arızalarına, uyduların bozulmasına ve hayvanlar göçlerinin bozulmasına dahi neden olabilir.

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Bununla birlikte, jeomanyetik fırtınalar sırasında çok daha dramatik etkiler görülürken bu tür bir fırtınanın etkisi nispeten küçük olacaktır.

Kurum, 3 Ağustos Çarşamba günü, yani bugün, yıldızımızdaki bir deliğin sonucu olarak bu tür sonuçlar görülmesinin “muhtemel” olduğunu söyledi.

Güneşte oluşan koronal delikler, ultraviyole ve X-ışınları kullanılarak çekildiklerinde, yıldızın görüntülerinde koyu lekeler olarak görünürler.

GÜNEŞTE DELİK OLUŞTU

Bunlar yıldızımızın daha serin ve daha az yoğun kısımlarıdır, bu da güneş rüzgarının uzaya daha kolay kaçabileceği anlamına gelir.

Bu, güneş rüzgarının hızlı akışlarının dışarı atılabileceği ve dünyaya yönlenebileceği anlamına gelir.

Böyle bir akım, atmosferimize kadar ulaşacak ve hem hemen üzerimizdeki uzayda hem de dünyanın aşağısında potansiyel etkilere yol açacaktır.

Koronal delikler herhangi bir zamanda oluşabilir, ancak bunlar solar minimum döneminde daha fazla meydana gelir. Şu anda böyle bir zamandan çıkıyoruz ve güneşin aktivitesinin yoğunluğunun arttığı ve 2025 civarında gelmesi beklenen güneş maksimumuna doğru ilerliyoruz.

O zaman yaklaştıkça, bilim insanları uzay havasının dünyadaki yaşam üzerinde daha düzenli ve potansiyel olarak daha zararlı bir etkiye sahip olmasını bekliyorlar. GELECEKTE BİZİ DAHA KÖTÜSÜ BEKLİYOR

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Araştırmacılar, daha yoğun olaylar yaşanmadan önce insan uygarlığının, güneşte meydana gelen hava olaylarına karşı daha fazlasını yapması gerektiği konusunda defalarca uyarılarda bulundular.

NOAA'nın güneş havası ölçeği G1'de başlıyor, çünkü bugünkü fırtınanın ‘küçük’ olarak adlandırılması bekleniyor.

Yaygın güç sistemi sorunlarının beklendiği, uzay araçlarının yönünün değişebileceği ve radyo sinyallerinin ve uydu navigasyonunun geçici olarak devre dışı bırakılabileceği 'aşırı' bir jeomanyetik fırtına olan hava olayı ise G2'ye kadar uzanır.

Bununla birlikte, bu tür aşırı güneş fırtınaları nispeten nadirdir. Bu türden aşırı güneş fırtınaları, Güneş'in 11 yıllık döngüsünün her birinde yalnızca dört gün civarında meydana gelir.