Güneş tutulması beklenenden erken gelecek: Bu kez Türkiye'den de görülebilecek

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Milyonlarca insan Güneş tutulmasını izlemek için 12 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı gökyüzüne dikkatle baktı. Almanya, İspanya, İzlanda, Portekiz ve Avusturya dahil Avrupa'nın büyük bir bölümünde Güneş tutulması gözlemlenebildi. Ancak dünyanın yakından takip ettiği Güneş tutulması Türkiye'de görülemedi.
SIRADAKİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir sonraki Güneş tutulmasının beklenenden erken gerçekleşeceğini duyurdu. 2 Ağustos 2027'de ay bir kez daha Güneş'in önünden geçecek ve bu sefer Türkiye'den de izlenebilecek.
NASA, tutulmanın Türkiye'de kısmen görülebileceğini belirtti. Ay, Güneş'i tamamen örtmeyecek.
Timeanddate.com'a göre, tutulma Türkiye saatiyle yaklaşık 11.20 ile 14.13 arasında gözlemlenebilecek.
TÜRKİYE'DE GÜNEŞ TUTULMASININ EN İYİ GÖZLEMLENEBİLECEĞİ ŞEHİRLER
Güneş tutulması sırasında Güneş'in ne kadarının örtüleceği bölgeye göre değişiyor. Antalya, İzmir ve Dalyan'da Güneş'in yüzde 70'inden fazlası ay tarafından örtülecek. Ankara ve İstanbul'da ise bu oran yüzde 60'ın biraz altında kalacak.
Tutulmayı İstanbul'da izlemeyi planlayanlar, olası bulut örtüsünü de hesaba katmalı. İstanbul'daki yıllık ortalama bulut örtüsü yüzde 38 ile Antalya'dan (yüzde 6) ya da İzmir'den (yüzde 3) önemli ölçüde daha yüksek. Bu nedenle, tutulmanın net görülme olasılığı güney ve batıdaki şehirlerde daha yüksek olacak.
GÜNEŞ TUTULMASINI İZLEMEK İÇİN KORUYUCU GÖZLÜK ŞART
Sıradan Güneş gözlükleri, Güneş tutulması sırasında koruma sağlamak için yeterli değil. Uzmanlar, Güneş'in hiçbir koşulda kamera, dürbün ya da teleskopla doğrudan gözlemlenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Uygun koruyucu gözlüğü olmayanlar, tutulmayı dolaylı yöntemlerle izleyebilir.
Tam Güneş tutulması Türkiye'de gözlenemeyecek. NASA'ya göre, tam tutulma Fas, İspanya, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerden izlenebilecek.