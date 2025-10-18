Gündeme bomba gibi düşen öneri: Trump-Putin tüneli! Gerçekleşirse bu bir ilk olacak

Haberin Devamı

Kremlin’in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya’yı birbirine bağlayacak bir deniz altı tüneli inşa edilmesini önerdi. Dmitriev, 112 kilometrelik “demiryolu ve yük hattı”nın Elon Musk’ın The Boring Company şirketinin desteğiyle yapılabileceğini belirtti.

ZELENSKİ MEMNUN OLMADI, TRUMP 'İLGİNÇ' BULDU

Dmitriev, Sibirya ile Alaska arasında planlanan projenin iki ülke arasında ortak kaynak keşfini ve iş birliğini artıracağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde enerji üretimini artırma sözüne atıfla öneriyi “ilginç” bulduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'da Ukraynalı lider ile bir araya gelen Trump, Zelenski'ye de konuyla ilgili fikrini sordu.

Ukrayna lideri ise “Bu fikirden memnun değilim” yanıtını verdi.



Al Jazeera'da yer alan habere göre, aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO’su olan Dmitriev, ABD’nin Rusya ve Çin’le birlikte Arktik bölgesinde ortak hidrokarbon projelerinde yer alabileceğini öne sürdü. Dmitriev, “Rusya, özellikle enerji sektöründe, Arktik bölgesinde Rusya-Çin-ABD ortak projeleri olasılığına odaklanıyor” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği nedeniyle kutup buzlarının erimesiyle birlikte Rusya ve diğer Arktik ülkelerinin bölgede madencilik faaliyetlerini genişletmeyi planladığı bildiriliyor.

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.”



With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

PUTİN-TRUMP TÜNELİ

Dmitriev, Elon Musk’ın şirketinin de sürece dahil olabileceğini belirterek milyarderi sosyal medya platformu X üzerinden etiketledi. “Gelin geleceği birlikte inşa edelim” diyen Dmitriev, projenin “birlik sembolü” olacağını savundu.



“ABD ile Rusya’yı, Amerika kıtalarıyla Afro-Avrasya’yı birleştiren Putin-Trump Tüneli’ni hayal edin,” ifadelerini kullandı.

Musk, Dmitriev’in paylaşımına henüz yanıt vermedi.



Dmitriev’in tünel önerisi, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe gecesi yaptığı iki saatlik telefon görüşmesinin ardından gündeme geldi. Kremlin, liderlerin önümüzdeki iki hafta içinde Budapeşte’de bir araya geleceğini doğruladı.

Bering Boğazı, en dar noktasında 82 kilometre genişliğinde olup, Rusya’nın Çukotka bölgesiyle Alaska’yı ayırıyor. Boğazı iki kıta arasında bir bağlantı hattına dönüştürme fikri en az 150 yıldır gündemde.

Boğazın ortasında biri Rusya’ya, diğeri ABD’ye ait Diomede Adaları yer alıyor; iki ada birbirine yalnızca 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İNSANLIK TARİHİNDE İLK KEZ KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAMANIN VAKTİ GELDİ

Dmitriev, Soğuk Savaş döneminde boğaz üzerinden planlanan “Kennedy-Hruşçov Dünya Barış Köprüsü” projesini hatırlatarak o döneme ait bir taslak paylaştı. “İnsanlık tarihinde ilk kez kıtaları birbirine bağlama zamanı geldi” dedi.

Dmitriev’in sözleri şu an sadece bir öneriden ibaret olsa da, tünel fikri bugün dış basında büyük yankı uyandırdı.

DETAYLI AÇIKLAMA