×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gündeme bomba gibi düşen öneri: Trump-Putin tüneli! Gerçekleşirse bu bir ilk olacak

Güncelleme Tarihi:

#Trump-Putin Tüneli#Bering Boğazı#ABD
Gündeme bomba gibi düşen öneri: Trump-Putin tüneli Gerçekleşirse bu bir ilk olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 09:43

Kremlin yatırım elçisi Kirill Dmitriev, Rusya ile ABD’yi Bering Boğazı altında birleştirecek dev bir “Putin–Trump Tüneli” projesi önerdi. Sibirya ile Alaska arasında planlanan 112 kilometrelik deniz altı hattının, iki ülke arasında yeni bir enerji ve ticaret koridoru oluşturması hedefleniyor. Projede Elon Musk’ın şirketi The Boring Company’nin de yer alabileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Kremlin’in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya’yı birbirine bağlayacak bir deniz altı tüneli inşa edilmesini önerdi. Dmitriev, 112 kilometrelik “demiryolu ve yük hattı”nın Elon Musk’ın The Boring Company şirketinin desteğiyle yapılabileceğini belirtti.

ZELENSKİ MEMNUN OLMADI, TRUMP 'İLGİNÇ' BULDU

Dmitriev, Sibirya ile Alaska arasında planlanan projenin iki ülke arasında ortak kaynak keşfini ve iş birliğini artıracağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde enerji üretimini artırma sözüne atıfla öneriyi “ilginç” bulduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'da Ukraynalı lider ile bir araya gelen Trump, Zelenski'ye de konuyla ilgili fikrini sordu.

Ukrayna lideri ise “Bu fikirden memnun değilim” yanıtını verdi.

Gündeme bomba gibi düşen öneri: Trump-Putin tüneli Gerçekleşirse bu bir ilk olacak

BUZULLAR ERİDİ YENİ PLANLAR ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Al Jazeera'da yer alan habere göre, aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO’su olan Dmitriev, ABD’nin Rusya ve Çin’le birlikte Arktik bölgesinde ortak hidrokarbon projelerinde yer alabileceğini öne sürdü. Dmitriev, “Rusya, özellikle enerji sektöründe, Arktik bölgesinde Rusya-Çin-ABD ortak projeleri olasılığına odaklanıyor” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği nedeniyle kutup buzlarının erimesiyle birlikte Rusya ve diğer Arktik ülkelerinin bölgede madencilik faaliyetlerini genişletmeyi planladığı bildiriliyor.

 

PUTİN-TRUMP TÜNELİ

Dmitriev, Elon Musk’ın şirketinin de sürece dahil olabileceğini belirterek milyarderi sosyal medya platformu X üzerinden etiketledi. “Gelin geleceği birlikte inşa edelim” diyen Dmitriev, projenin “birlik sembolü” olacağını savundu.

“ABD ile Rusya’yı, Amerika kıtalarıyla Afro-Avrasya’yı birleştiren Putin-Trump Tüneli’ni hayal edin,” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Musk, Dmitriev’in paylaşımına henüz yanıt vermedi.

Gündeme bomba gibi düşen öneri: Trump-Putin tüneli Gerçekleşirse bu bir ilk olacak

FİKİR EN AZ 150 YILDIR GÜNDEMDE

Dmitriev’in tünel önerisi, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe gecesi yaptığı iki saatlik telefon görüşmesinin ardından gündeme geldi. Kremlin, liderlerin önümüzdeki iki hafta içinde Budapeşte’de bir araya geleceğini doğruladı.

Bering Boğazı, en dar noktasında 82 kilometre genişliğinde olup, Rusya’nın Çukotka bölgesiyle Alaska’yı ayırıyor. Boğazı iki kıta arasında bir bağlantı hattına dönüştürme fikri en az 150 yıldır gündemde.

Boğazın ortasında biri Rusya’ya, diğeri ABD’ye ait Diomede Adaları yer alıyor; iki ada birbirine yalnızca 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Haberin Devamı

İNSANLIK TARİHİNDE İLK KEZ KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAMANIN VAKTİ GELDİ

Dmitriev, Soğuk Savaş döneminde boğaz üzerinden planlanan “Kennedy-Hruşçov Dünya Barış Köprüsü” projesini hatırlatarak o döneme ait bir taslak paylaştı. “İnsanlık tarihinde ilk kez kıtaları birbirine bağlama zamanı geldi” dedi.

Dmitriev’in sözleri şu an sadece bir öneriden ibaret olsa da, tünel fikri bugün dış basında büyük yankı uyandırdı.

Gündeme bomba gibi düşen öneri: Trump-Putin tüneli Gerçekleşirse bu bir ilk olacak

DETAYLI AÇIKLAMA

  • Bering Boğazı, Rusya’nın en doğusundaki Çukotka Yarımadası ile Alaska’nın batı kıyısı arasında yer alıyor.

  • Boğazın en dar noktası yaklaşık 82 kilometre genişliğinde.

  • Ortasında biri Rusya’ya, diğeri ABD’ye ait iki küçük ada bulunuyor: Büyük Diomede Adası (Rusya) ve Küçük Diomede Adası (ABD). Bu iki ada sadece 4 kilometre uzaklıkta.

  • Planlanan “Putin–Trump Tüneli” ya da Dmitriev’in önerdiği adıyla “Sibirya–Alaska demiryolu ve yük hattı”, bu iki noktayı deniz altından birleştirerek Rusya ile ABD arasında kara yoluyla doğrudan bir bağlantı oluşturmayı hedefliyor.

  • Bu proje hayata geçirilirse, insanlık tarihinde ilk kez Asya ve Amerika kıtaları fiziksel olarak birbirine bağlanmış olacak.
Gözden KaçmasınBudapeşte’de Trump ile ikinci zirve: Putin Tomahawk zoruyla masadaBudapeşte’de Trump ile ikinci zirve: Putin Tomahawk zoruyla masadaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump-Putin Tüneli#Bering Boğazı#ABD

BAKMADAN GEÇME!