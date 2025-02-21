Gündeme bomba gibi düşen iddia: Putin 24 Şubat'ta zafer ilan edecek

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik sert söylemleri Ukrayna'daki savaşın gidişatını değiştirmiş gibi görünüyor. Ukrayna'nın bir dönem en yakın müttefiki olan ABD ile arasındaki uçurum giderek derinleşirken Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki birkaç gün içinde 'zafer' ilan edeceği konuşuluyor.

GUR TARİH VERDİ: 24 ŞUBAT'TA ZAFER İLAN EDECEK

Kiev'in istihbarat teşkilatı GUR bugün yaptığı açıklama da "Rusya 24 Şubat 2025'te, yani tam kapsamlı savaşın başlamasının üçüncü yıldönümünde sözde bir zafer ilan etmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

GUR'a göre, Putin'in bu duyurusu sadece Ukrayna'ya karşı değil aynı zamanda NATO'ya karşı da bir zafer olarak olarak sunulacak ve bu sayede "Batı için daha geniş çaplı bir yenilgi" olarak gösterilecek.

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Söz konusu iddia gündeme bomba gibi düştü. Batı medyası iddiayı manşetlerinden duyururken Putin'in zafer ilan etmeyi planladığı tarihin tam da Rusya ve ABD'nin müzakere masasına oturdukları zamana geldiğine dikkat çektiler.



Ukrayna istihbaratına göre, Kremlin'in stratejisinin temel hedeflerinden biri, Putin'i müzakerelere hazır makul bir devlet adamı olarak göstermek ve Rusya'nın toprak kazanımlarına karşı çıkan ülkeleri 'barışın düşmanı' olarak damgalamak.

Raporda ayrıca Moskova'nın Ukrayna'yı içeride istikrarsızlaştırma, vatandaşları arasında yanlış bilgi yayma ve müttefiklerinin desteğini baltalama çabalarını artırdığı belirtildi ve "Kremlin'den gelen talimatlar doğrultusunda, Ukrayna toplumunda güvensizlik yaratma, ülkemizdeki durumu istikrarsızlaştırma ve Ukrayna'nın itibarını sarsma çabaları hız kazandı" ifadeleri yer aldı.



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GUR'a göre Rusya'nın dayattığı temel söylemler arasında “Batı Ukrayna'ya ihanet etti”, “Ne Moskova ne de Washington Avrupalıların ve Ukraynalıların görüşlerini önemsiyor”, “ABD ve Rusya Ukrayna'nın arkasından her konuda anlaştı”, “Ukrayna hükümeti gayrimeşru”, “Ukrayna ordusu cephede kaybediyor” ve “Yolsuzluk yapan yetkililer Ukrayna'dan milyarlarca dolarlık ABD yardımını çalıyor” ifadeleri yer alıyor.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün barış müzakereleri ile ilgili bir açıklama yaptı ve Ukrayna meselesinin barış müzakereleri yoluyla çözümüne açık olduklarını belirterek, "Kiev yönetimi barış müzakereleri ve barışın sağlanması süreciyle ilgilenmek istemiyor." dedi.

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Romanya'nın, "Rusya'nın ABD ile istişarelerde NATO birliklerinin Doğu Avrupa'dan çıkarılmasını talep ettiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun gerçeğe dayalı olmadığını belirterek, "NATO askeri altyapısının sınırlarımıza doğru ilerlemesinden endişeliyiz. Bu konudaki pozisyonumuz iyi biliniyor ve kimse için sır değil." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın barış müzakerelerine yönelik yaklaşımına değinerek, şunları kaydetti:

"Kiev yönetimi barış müzakereleri ve barışın sağlanması süreciyle ilgilenmek istemiyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna meselesinin barış müzakereleri yoluyla çözümüne açık. Ulusal güvenlik ve çıkarlarla ilgili hedeflerimiz var. Bu hedeflere barışçıl müzakereler yoluyla ulaşmaya hazırız. Savaşa ileride de sponsor olunmasını yanlış buluyoruz. Bu, yozlaşmış bir ortam yaratıyor."