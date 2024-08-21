Gündeme bomba gibi düşen iddia: Biden Çin, Rusya ve Kuzey Kore için onayı verdi! Savaş planları kökünden değişebilir...

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NYT'ye göre Biden son derece gizli nükleer stratejik planı Mart ayında onayladı. Söz konusu plan Çin'in nükleer teknolojilerini hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenledi.

Pentagon geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Çin'in nükleer stoklarının önümüzdeki 10 içinde ABD ve Rusya ile rekabet edebilecek boyuta ulaşabileceğini vurgulamıştı. Söz konusu değişimin bu açıklamadan sonra ortaya çıkması özellikle dikkat çekici.



Beyaz Saray, Biden'ın 'Nükleer Görevlendirme Rehberi' adı verilen stratejideki değişimi onayladığını şimdiye kadar duyurmadı.

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Yaklaşık dört yılda bir güncellenen belge o kadar gizli ki elektronik kopyası yok. Rehberin az sayıdaki basılı kopyası sadece birkaç ulusal güvenlik görevlisine ve Pentagon komutanlarına veriliyor.



NYT'nin ulaştığı kaynaklara göre, Biden'ın söz konusu değişimi görevden ayrılmadan önce kongreye bildirmesi bekleniyor.

ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi haziran ayında yaptığı açıklamada, “Başkan kısa süre önce birden fazla nükleer silahlı düşmanı hesaba katarak güncellenmiş bir nükleer silah kullanım kılavuzu yayınladı.” ifadelerini kullanmıştı.

Vaddi'ye göre Biden Çin'in nükleer cephaneliğinin büyüklüğündeki ve çeşitliliğindeki önemli artışı hesaba kattı ve Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma talimatı verdi.



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Geçmişte, düşmanların Amerikan nükleer cephaneliğini alt edebilmesi uzak bir ihtimal olarak görülüyordu. Ancak Rusya ve Çin arasındaki ortaklığın giderek pekişmesi ve Kuzey Kore ile İran'ın Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya sağladığı konvansiyonel silahlar, Washington'ın düşüncesini temelden değiştirdi.

Değişimin en temel nedenlerinden bir diğeri ise Çin'in nükleer hırsı. Ülkenin ABD ve Moskova'nın cephaneliklerini aşmak için yaptığı hazırlıklar Washington'ın tahmin ettiğinden çok daha hızlı ilerliyor. Çin artık dünyanın en hızlı büyüyken nükleer kompleksi



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Kuzey Kore nükleer gücüne dair net bir açıklama yapmasa da tahminlere göre ellerindeki cephanelik Moskova ve Pekin ile koordine edilebilecek kadar büyük.

Nükleer güç Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin de son dönemde yaptığı açıklamalarda nükleer çatışma ihtimalinin artık gerçek bir risk haline geldiğine dikkat çekiyor.



Siyasi kariyerinin çoğunu nükleer silahsızlanmanın savunucusu olarak geçiren Biden, Çin ve Kuzey Kore'den gelebilecek nükleer tehditlere nasıl yanıt verileceği konusunda hiçbir zaman ayrıntılı bir şekilde konuşmadı. Şu anda Demokrat Parti'nin adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris de öyle. Ancak ABD'li yetkililer son gelişmelerin ABD'nin savaş planlarını ve savunma stratejisini kökten değiştirebileceğini düşünüyor.