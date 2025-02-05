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Gündeme bomba gibi düşen iddia! ABD Suriye'den çekiliyor: Pentagon hazırlıklara başladı

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#ABD#Suriye#Asker Çekilmesi
Gündeme bomba gibi düşen iddia ABD Suriyeden çekiliyor: Pentagon hazırlıklara başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 14:34

ABD medyası, başkan Trump ve ona yakın isimlerin istekli olduğunu belirtmesi ile ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki tüm askerlerini geri çekmek için hazırlıklara başladığını iddia etti.

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ABD'li yayın kuruluşu NBC News gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkili yayın kuruluşuna yaptıkları açıklamada Pentagon'un Suriye'deki tüm askerlerini geri çekmek için bir plan hazırladığını söyledi.

30,60 VEYA 90 GÜN İÇİNDE ÇEKİLME PLANI

İsmi açıklanmayan yetkililer Trump ve ona yakın yetkililerin yakın zamanda Suriye'den ABD askerlerini çekme konusunda istekli olduklarını dile getirdiklerini bunun üzerine bakanlığın 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için planlar yapmaya başladığını öne sürdü.

ABD'li yetkililere göre, Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, cuma gününü Florida eyaletinin Tampa kentindeki ABD Merkez Komutanlığı karargahında geçirdi, üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geldi ve Orta Doğu hakkında brifingler aldı.

Gündeme bomba gibi düşen iddia ABD Suriyeden çekiliyor: Pentagon hazırlıklara başladı


BEYAZ SARAY YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

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Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki ABD güçlerinin potansiyel olarak azaltılmasının brifingin konusu olmadığını ve Waltz'un ziyaretinin amacının bu olmadığını belirtti. Beyaz Saray konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

TRUMP: SURİYE'DEKİ KARGAŞAYA DAHİL OLMAMIZA GEREK YOK

Geçtiğimiz hafta Oval Ofis'te düzenlenen bir basın toplantısında ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği iddiaları sorulan ABD başkanı Trump "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bu konuda bir karar vereceğiz. Suriye'de yeterince karmaşa var bizim buna dahil olmamıza ihtiyaçları yok "demişti.

TRUMP DAHA ÖNCE DE ÇEKMİŞTİ

ABD başkanı Trump ilk başkanlık döneminde, 2019 yıllarının sonunda Savunma Bakanı James Mattis'e tüm ABD askerlerini Suriye'den çekme talimatı verdi. Mattis plana karşı çıktı ve kararı protesto etmek için istifa etti.

Trump ABD askerlerinin çoğunu geri çekti ancak daha sonra onları geri taşıdı. ABD'nin Suriye'deki varlığı o tarihten bu yana devam ediyor.

Gündeme bomba gibi düşen iddia ABD Suriyeden çekiliyor: Pentagon hazırlıklara başladı

ABD'NİN SURİYE'DE KAÇ ASKERİ VAR?

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Pentagon Aralık ayında yaptığı açıklama ile Suriye'de konuşlu asker sayısının yaklaşık 2,000 olduğunu açıkladı. Bu sayı ordunun yıllardır söylediği 900 civarındaki sayının iki katından fazlaydı.

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#ABD#Suriye#Asker Çekilmesi

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