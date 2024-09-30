Gündeme bomba gibi düşen açıklama! İran Cumhurbaşkanı: Haniye suikastına yanıt vermememiz halinde Gazze'de ateşkes sözü verilmişti

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İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak." dedi.



ABD VE AVRUPA ÜLKELERİ ATEŞKES SÖZÜ VERMİŞTİ

Pezeşkiyan, "Şehit Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.



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İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.



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İran, 31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından İsrail'e misilleme kararı almıştı. Bu sırada, Tahran'ın, Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.Tahran yönetimi ise "saldırıyla ulusal egemenliğini tehdit eden İsrail'in cezalandırılmasına dair alınan karar ile Gazze'de ateşkes çabalarının ayrı konular olduğunu ancak ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını" açıklamıştı.İsrail'in Hizbullah lideri Haniye 'yi öldürmesi sonrası tüm gözler Tahran'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın İsrail’e muhtemel tepkisine ilişkin, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende bir gazetecinin İran'ın İsrail'e muhtemel tepkisine ilişkin sorusu üzerine Zarif, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek." ifadelerini kullandı.