×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gündem Ukrayna ve Filistin... Avrupa liderleri İngiltere’de buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Siyasi Topluluğu#Ukrayna#Filistin
Gündem Ukrayna ve Filistin... Avrupa liderleri İngiltere’de buluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 07:00

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) 4’üncü zirvesi, dün İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki Woodstock’ta bulunan Blenheim Sarayı’nda gerçekleşti.

Haberin Devamı

AST üyesi Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile NATO, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri zirvede bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddelerini Ukrayna ve Filistin savaşı oluşturdu.

ZELENSKİ, ORBAN’A ÇATTI

Liderlerin Ukrayna’ya destek mesajlarını yinelediği zirvede, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski “Avrupa içinde birliği korumanın önemli olduğunu” belirterek, üstü kapalı şekilde Macaristan lideri Viktor Orban’ın Moskova ziyaretini eleştirdi. Zelenski, “Avrupa’da bir kişi geri kalan herkesin arkasından gidip bir anlaşma yapmaya çalışıyorsa, bu kişiyi neden dikkate alalım? AB ve NATO bu kişi olmadan da sorunlarla baş edebilir” diye konuştu.

FİLİSTİN’DE BARIŞ ÇAĞRISI

Yakın dönemde Filistin’i resmen tanıma kararı alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da Filistin meselesine dikkat çekti. Sanchez, “Filistin halkı için uluslararası bir barış konferansı ve Filistin devletinin tanınması ufku için savaşın durması” çağrısı yaparken, Store ise “Filistinlilerin devlet hakları ve sorumluluklarına göre yaklaşılmayı, dinlenmeyi ve muamele görmeyi hak ettiğini” söyledi.

Haberin Devamı

GÖÇ FONU AÇIKLANDI

Diğer yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzensiz göçü başladığı yerde çözmek için Afrika ve Ortadoğu’daki projelerde kullanılmak üzere 84 milyon sterlinlik (Yaklaşık 3.6 milyar TL) bir fon açıkladı. Düzensiz göç sorunuyla ciddi şekilde ilgilenmek gerektiğine vurgu yapan Starmer, bu nedenle geçmiş İngiltere hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda’ya sınır dışı etme projesini iptal ettiğini de hatırlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Siyasi Topluluğu#Ukrayna#Filistin

BAKMADAN GEÇME!