Gündem Ukrayna ve Filistin... Avrupa liderleri İngiltere’de buluştu

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AST üyesi Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile NATO, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri zirvede bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddelerini Ukrayna ve Filistin savaşı oluşturdu.

ZELENSKİ, ORBAN’A ÇATTI

Liderlerin Ukrayna’ya destek mesajlarını yinelediği zirvede, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski “Avrupa içinde birliği korumanın önemli olduğunu” belirterek, üstü kapalı şekilde Macaristan lideri Viktor Orban’ın Moskova ziyaretini eleştirdi. Zelenski, “Avrupa’da bir kişi geri kalan herkesin arkasından gidip bir anlaşma yapmaya çalışıyorsa, bu kişiyi neden dikkate alalım? AB ve NATO bu kişi olmadan da sorunlarla baş edebilir” diye konuştu.

FİLİSTİN’DE BARIŞ ÇAĞRISI

Yakın dönemde Filistin’i resmen tanıma kararı alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da Filistin meselesine dikkat çekti. Sanchez, “Filistin halkı için uluslararası bir barış konferansı ve Filistin devletinin tanınması ufku için savaşın durması” çağrısı yaparken, Store ise “Filistinlilerin devlet hakları ve sorumluluklarına göre yaklaşılmayı, dinlenmeyi ve muamele görmeyi hak ettiğini” söyledi.

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GÖÇ FONU AÇIKLANDI

Diğer yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzensiz göçü başladığı yerde çözmek için Afrika ve Ortadoğu’daki projelerde kullanılmak üzere 84 milyon sterlinlik (Yaklaşık 3.6 milyar TL) bir fon açıkladı. Düzensiz göç sorunuyla ciddi şekilde ilgilenmek gerektiğine vurgu yapan Starmer, bu nedenle geçmiş İngiltere hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda’ya sınır dışı etme projesini iptal ettiğini de hatırlattı.