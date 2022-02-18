Gümüş Ayı Kaptan’ın

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BU yıl 72’ncisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ödüller önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. “Rabiye Kurnaz, George W. Bush’a karşı” filmindeki rolüyle Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan en iyi başrol oyuncusu olarak Gümüş Ayı ödülüne layık görüldü.

ANNE VE BABASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Berlinale Palast’ta gerçekleştirilen ödül töreninde duygulu anlar yaşayan Meltem Kaptan, Türkçe olarak anne ve babasına teşekkür etti. Meltem Kaptan, “Anneciğim, babacığım bunu duyuyorsanız, sizi çok seviyorum. Dünyalar kadar seviyorum sizi. Sadece sizin sayenizde buradayım“ dedi. Meltem Kaptan, konuşmasının sonunda Gümüş Ayı ödülünü eline alarak, “Bu ödülü Rabiye Kurnaz ve sevgileri tüm sınırlardan daha güçlü olan tüm annelere armağan ediyorum“ diyerek sahneden indi. Andreas Dresen’in yönettiği komedi tarzındaki Alman yapımı film, “En iyi senaryo“ ödülüne de layık görüldü.

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ALTIN AYI ÖDÜLÜ İSPANYOL YAPIMA

Berlinale’de bu yıl Altın Ayı ödülünü ise İspanyol yapımı Alcarras adlı film kazandı. Hayatta kalma mücadelesi veren ve şeftali tarlası bulunan bir ailenin hikâyesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Carla Simon yapıyor. Berlinale’de bu yıl en iyi yönetmen kategorisinde “Both Sides of the Blade” filmiyle Claire Denis’e Gümüş Ayı verildi. Jüri Büyük Ödülünü ise “The Novelist’s Film” adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo kazandı.

GERÇEK BİR HAYAT HİKÂYESİ

Meltem Kaptan rol aldığı ‘Rabiye Kurnaz, George W. Bush’a karşı’ adlı filmde, uzun süre Küba’daki ABD ordusuna ait Guantanamo kampında esir tutulan ve işkence gören oğlu Murat Kurnaz’ı kurtarmaya çalışan anneyi canlandırıyor. Festivalde büyük ses getiren film, gerçek bir hikâyeden alıntılandı.