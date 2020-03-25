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Haber Giriş: 25.03.2020 - 20:54,Son Güncelleme:/

Gülerek virüsü tiye almıştı! Şaka gerçek oldu!

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Gülerek virüsü tiye almıştı! Şaka gerçek oldu!
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Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın Dublin ziyareti sırasında acil servis çalışanlarına korona virüs yaydığı yönünde şaka yaptı. Bugün ise Prens William'ın babası Prens Charles'ın korona virüse yakalandığı duyuruldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles'a yapılan korona virüs (Covid-19) testinin bugün pozitif sonuç verdiği duyuruldu. Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın ise birkaç gün önce Dublin'de Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında acil servis çalışanlarıyla konuşurken korona virüs yaydığı yönünde şaka yaptı. Prens William'ın söz konusu sohbetinde, "Eminim herkes böyle, 'korona virüse yakalandım, ölüyorum' Hayır, sadece öksürüğün var" ifadelerini kullandı. "Korona virüs oldukça dramatik görünüyor. Sizce de medya biraz abartmıyor mu?" diyen Cambridge Dükü William, "Bu arada Cambridge Dükü ve Düşesi, korona virüs yayıyorlar. Üzgünüm" diyerek güldüğü anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan bugün korona virüs taşıdığı tespit edilen Prens William'ın babası Prens Charles'ın işlerini evinden yürüttüğü, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve eşi Camilla ile kendisini İskoçya'daki evlerinde izole ettikleri belirtildi.

Prens Charles virüse yakalandıPrens Charles'ın oğlu Prens William'ın Dublin ziyareti sırasında acil servis çalışanlarına korona virüs yaydığı yönünde şaka yaptı. Bugün ise Prens William'ın babası Prens Charles'ın korona virüse yakalandığı duyuruldu.
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