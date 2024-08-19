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Güle güle yakışıklı

Güncelleme Tarihi:

#Alain Delon#Vefat#Sinema
Güle güle yakışıklı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 07:00

Fransız sinemasının efsane aktörlerinden Alain Delon, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1960’ların gişe rekoru kıran filmlerinde rol alan Delon, “Sinemadaki en güzel adam” olarak tanımlanıyordu.

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Fransız sinemasının altın çağında rekor kıran filmlerde oynadığı sert adam rolleriyle dünyaca tanınan aktör Alain Delon, hayatını kaybetti. Aktörün ailesi tarafından Fransız haber ajansı AFP’ye gönderilen  açıklamada: “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve Loubo (köpeği), babalarının vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duymaktadır. Douchy’deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti” ifadeleri kullanıldı.

Güle güle yakışıklı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Delon’un ölümünün ardından yayınladığı sosyal medya mesajında “Bay Klein veya Rocco, Leopar veya Samuray, Alain Delon efsanevi roller oynadı ve dünyayı hayallere sürükledi. Melankolik, popüler, gizemli, bir yıldızdan daha fazlasıydı: bir Fransız anıtıydı” diyerek aktörün kariyerindeki rolere atıfta bulundu.

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90’DAN FAZLA FİLMİ VAR

2019’da Cannes Film Festivali’nde onur ödülü alan Delon, sağlık durumunun gerilemesiyle sinemaya veda ettiğini açıklamıştı. Kariyeri boyunca 90’dan fazla filmde rol alan ve 20’inci yüzyılın en yakışıklı oyuncularından biri olarak görülen Delon, son aylarda Fransa medyasında “aile içi anlaşmazlıklarla” gündeme geliyordu. Ünlü yıldız, Ocak 2024’te üç çocuğu arasında tıbbi bakımıyla ilgili anlaşmazlıklar yaşanmasının ardından mahkeme korumasına alınmıştı. 

 

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#Alain Delon#Vefat#Sinema

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