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Dünya
Fransa, (DHA)
Haber Giriş: 06.12.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Güldüren anlar! Fransa Başbakanı böyle aradı ama...

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Güldüren anlar! Fransa Başbakanı böyle aradı ama...
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Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı.

Heyecanlı olduğu gözlenen Başbakan Castex, gözlüğünü ceplerinde bulamayınca aramaktan vaz geçerek basın toplantısına başladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerinde gözlüğünü aradı. Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulmayarak basın toplantına devam etti.  

Güldüren anlar Fransa Başbakanı böyle aradı ama...

Güldüren anlar Fransa Başbakanı böyle aradı ama...

Güldüren anlar Fransa Başbakanı böyle aradı ama...


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