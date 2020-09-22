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Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gül’den Yunan mevkidaşına mektup

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Gül’den Yunan mevkidaşına mektup
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras’a mektup gönderdi.

Mektubunda, “Basın özgürlüğünden uzak, barışçıl niyetlerle bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi şedit bir şekilde kınadığını” belirten Gül, “Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim” dedi. Gül, “Türkiye-Yunanistan ilişkilerini bozmaya yönelik bu çarpık zihniyete karşı hukuktan taviz vermeden iş birliğinin her daim artarak sürmesi” dileğinde de bulundu.

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