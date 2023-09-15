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Guinness’in yeni rekorları

Güncelleme Tarihi:

#Guinness Rekorlar Kitabı#ABD#Massachusetts
Guinness’in yeni rekorları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 07:00

Guinness Rekorlar Kitabı 2024 yılında yeni rekortmenleriyle yeniden yayına hazırlanıyor.

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Yeni basımda, ABD’nin Massachusetts eyaletinden 1.80 boyundaki 13 yaşındaki Tommy adındaki öküz, “dünyanın en uzun öküzü” unvanına kavuşuyor.

Guinness’in yeni rekorları

Tommy, her gün13 kilo kuru tahıl ve 31 kilo samanla besleniyor. Bir diğer rekortmen olan Amerikalı Nicholas Cherrywood ise dünyanın en büyük Sevimli Ayıcık koleksiyonunun sahibi olarak tescillendi.

Guinness’in yeni rekorları

Cherrywood’un koleksiyonu tam 1234 parçadan oluşuyor. Dikkat çeken son rekortmen ise Dane Amanda Staalsoe. Staalsoe, at sırtında 30 saniyede on üç ayakta atlama ve beş makas geçişi yaptı ve iki rekorun da yeni sahibi olarak rekorlar kitabındaki yerini almayı başardı.

 

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#Guinness Rekorlar Kitabı#ABD#Massachusetts

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