Guinness’in yeni rekorları

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Yeni basımda, ABD’nin Massachusetts eyaletinden 1.80 boyundaki 13 yaşındaki Tommy adındaki öküz, “dünyanın en uzun öküzü” unvanına kavuşuyor.

Tommy, her gün13 kilo kuru tahıl ve 31 kilo samanla besleniyor. Bir diğer rekortmen olan Amerikalı Nicholas Cherrywood ise dünyanın en büyük Sevimli Ayıcık koleksiyonunun sahibi olarak tescillendi.

Cherrywood’un koleksiyonu tam 1234 parçadan oluşuyor. Dikkat çeken son rekortmen ise Dane Amanda Staalsoe. Staalsoe, at sırtında 30 saniyede on üç ayakta atlama ve beş makas geçişi yaptı ve iki rekorun da yeni sahibi olarak rekorlar kitabındaki yerini almayı başardı.