Güdümlü mermi mi patlayıcı düzenek mi: Haniye’yi Tahran’da sarayın eteğinde vurdular

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Hamas’ın Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikastla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi Haniye’nin öldürüldüğü belirtilen binaya dair önceki gün sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafların doğruluğunu teyit ederken, binanın İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na olan yakınlığı ise şaşkınlık yarattı.

SARAYA 750 METRE

Sosyal medyada Haniye’nin vurulduğu binayi gösterdiği iddia edilen fotoğraftaki binanın bir köşesinin hasar gördüğü ve yeşil bir bezle örtüldüğü görülüyordu. Birinci katın çatısında ise saldırı sonucu oluştuğu düşünülen moloz yığınları yer alıyordu. NYT gazetesi fotoğrafın doğru olduğunu teyit ederken, uydu şirketi Maxar Technologies tarafından, sadece altı gün önce, 25 Temmuz’da çekilen aynı binanın başka bir görüntüsünde molozlar ya da yeşil branda yer almıyor. Haniye’nin vurulduğu Devrim Muhafızları Ordusu’na gazilerine hizmet veren bir misafirhane binasının İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na kuş uçuşu mesafesi ise yalnızca 751 metre.

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GÜDÜMLÜ MERMİ KULLANILDI

Öte yandan İran’ın İsrail ordusunu suçladığı saldırıyla ilgili Tel Aviv cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceğine yönelik olası senaryolar ve iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İran devlet haber ajansı IRNA’nın iddiasına göre üzerinde durulan ihtimallerden biri “havadan güdümlü bir mermi” kullanılmış olması. Haniye’nin kaldığı binanın lokasyonun açık bilgi olduğu ancak odasının binanın hangi noktasında olduğu gibi spesifik istihbaratın kimden geldiğinin ise belirsiz olduğu iddia edildi. IRNA’ya göre patlama sonucunda odanın pencereleri ve tavanının tahrip olması da bu ihtimali güçlendiriyor.

CASUS YAZILIM İDDİASI

Bu bilginin nereden gelmiş olabileceğine dair en çarpıcı iddialardan biri ise savaş muhabiri ve askeri analist Elijah J. Magnier’den geldi. Magnier, İsrail’in, Haniye’nin telefonuna WhatsApp mesajı aracılığıyla bir casus yazılım yerleştirdiğini ve bu sayede konumunun belirlendiğini iddia etti. Magnier, Haniye’nin suikasttan kısa süre önce oğluyla telefon görüşmesi yaptığı ve Hamas liderinin kesin konumunun bu görüşme esnasında saptandığını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştiğini iddia etti. Kalibaf, “Bu saldırının ABD’nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir” ifadesini kullandı.

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Haniye’nin saldırıya uğradığı binanın bir kısmının brandayla örtüldüğü ve birinci katta moloz kalıntıları olduğu görülüyor.

BOMBA ÖNCEDEN Mİ KONMUŞTU

Amerikan NYT gazetesi ise haberinde Haniye’nin ölümüne neden olan bombanın iki ay öncesinde binaya sokulduğunu iddia etti. NYT’nin ikisi İranlı yedi Ortadoğulu yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Haniye daha önceki İran ziyaretlerinde aynı lokasyonda kalmıştı. Bu bilgi dahilinde Haniye’nin ziyaretinden çok önce binaya sokulan bomba, Hamas liderinin odasına geldiğinin teyit edilmesinin ardından uzaktan patlatıldı. Kaynaklar, bombanın nasıl uzun süre boyunca saklandığının henüz belirsiz olduğunu söylerken, olayın İran adına büyük bir güvenlik zaafiyeti olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRKİYE’DE 1 GÜNLÜK YAS

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin şehadeti sebebiyle yarın (bugün) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir” açıklamasında bulundu. (ANKARA)

NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI

İsmail Haniye’nin Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

HANİYE’YE TAHRAN’DA CENAZE TÖRENİ

-İRAN’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bu kentte cenaze töreni düzenlendi. Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz sonrasında büyük bir kalabalık üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı’nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı. Haniye’nin cenazesi İstiklal Meydanı’na kadar yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafede konvoyla birlikte taşındı. İsmail Haniye, bugün Katar’ın başkenti Doha’da son yolculuğuna uğurlanacak.

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İSRAİL TEYAKKUZDA

İSRAİL, Hizbullah ve Hamas’ın üst düzey isimlerine peş peşe düzenlediği suikastların ardından alarm durumuna geçti. İsrailli yetkililer, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın üst düzey komutanı Fuad Şükür ve İran’ın başkenti Tahran’da Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından güçlü bir karşılık beklendiğini açıkladı. İsrail basınından Yediot Ahranot’a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, kesinlikle güçlü bir saldırıya hazırlandıklarını, saldırı durumunda ABD’nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çabaladığını aktardı. ABD’nin muhtemel bir saldırı olması durumunda İsrail’i destekleyeceğine işaret eden yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin bununla alakalı Beyrut’u ziyaret edeceğini dile getirdi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre ise İsrail; İran, Lübnan ve hatta Yemen’den gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiriyor. Öte yandan bazı uluslararası havayolu şirketleri de bir misilleme ihtimaline karşılık İsrail’e olan uçuşlarını askıya aldı.

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İSRAİL MUHAMMED DEİF’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İSRAİL ordusu, dün yaptığı bir açıklamada 13 Temmuz tarihinde Han Yunus’ta düzenlenen bir hava saldırısında hedef alınan Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Deif’in öldüğünün teyit edildiğini duyurdu. 58 yaşındaki Muhammed Deif, İsrail tarafından 7 Ekim saldırısının mimarı olarak değerlendiriliyordu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Deif’in öldürülmesini, “Hamas’ın Gazze’de askeri ve idari bir otorite olarak tasfiye edilmesi sürecinde önemli bir dönemeç” olarak nitelendirdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Deif’in öldürüldüğünün açıklanmasının ardından yayımladığı mesajda Hamas’ın çöküşünün her zamankinden daha yakın olduğunu savundu.

İsrail’in saldırılarına karşı her geceyi başka bir evde geçirdiği ve kod adının bu nedenle ‘Misafir’ olduğu iddia edilen Muhammed Deif, Hamas’ın askeri kanadının Yahya Sinvar’ın ardından iki numaralı ismiydi. İsrail’in sonuncusu 2021’de gerçekleşen yedi suikast girişiminden sağ kurtulan Deif, Hamas üyelerinin Gazze’den İsrail’e geçebilmesini sağlayan tünellerin yapımında da rol oynamasıyla biliniyordu.