Güç mücadelesinde yeni perde: Alternatif blok çatırdıyor mu? Dünya onlardan haber bekliyordu

Orta Doğu’da yaşananlar, son yıllarda sıkça dile getirilen ‘çok kutuplu dünya’ tezini yeniden tartışmaya açtı. Bu görüşe göre yükselen güçler, ‘Soğuk Savaş’ sonrası dönemde ABD’nin tek taraflı olarak kullandığı küresel üstünlüğü dengelemeye başlamıştı.



Çin’in üretim kapasitesi ve kritik tedarik zincirlerindeki hakimiyeti Washington’un ekonomik üstünlüğünü zorlarken, bölgesel orta güçlerin yükselişi de ABD’nin her coğrafyada tartışmasız etki kurmasını zorlaştırdı.



Ancak askeri kapasite söz konusu olduğunda ABD’nin hâlâ üstün konumunu koruduğu değerlendiriliyor. Hatta Trump’ın kısa sürede iki kıtada iki lideri devre dışı bıraktığı belirtiliyor: Venezuela’da Nicolas Maduro ve İran’da Hamaney. Sert güç kullanımında açık ve doğrudan bir çizgi izleyen Trump’ın yaklaşımı, ‘yumuşak ya da sakin güç’ ve ‘çok taraflılık’ vurgusuyla bilinen önceki dönemlerden belirgin şekilde ayrışıyor.

İranlı yetkililer, Hamaney ve yakın çevresinin güvenliğinin 'katmanlı ve derin' olduğunu savunuyordu. Güvenli evler ağı, izlenebilir iletişim teknolojilerinin terk edilmesi ve rejim içindeki sızıntıları engellemeye yönelik tasfiye operasyonları bu güvenlik mimarisinin parçalarıydı. Geçmiş örnekler, böylesi bir liderin hedef alınmasının uzun soluklu bir harekât gerektireceğini düşündürüyordu. 2011’de Libya lideri Muammer Kaddafi, NATO’nun yedi ay süren bombardımanının ardından yakalanarak öldürülmüştü. Ancak Washington’ın 15 yıl sonra çok daha kısa sürede sonuç aldığı belirtiliyor.

MOSKOVA VE PEKİN UZAKTAN İZLİYOR



Yaklaşık 20 yıldır Çin ve Rusya, ABD hegemonyasına karşı küresel bir denge oluşturma arayışındaydı. Ancak İran’daki gelişmeler, Moskova ve Pekin’in bölgesel müttefiklerini koruma kapasitesinin sınırlarını gözler önüne serdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hamaney’in ölümünün ardından “derin başsağlığı” mesajı yayımlayarak bu ölümü “insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal eden acımasız bir cinayet” olarak nitelendirdi ve seçkin bir devlet adamının kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.





ÇİN VE RUSYA İÇİN STRATEJİK SINAV MI?





Ancak Moskova’nın tepkisi diplomatik açıklamalarla sınırlı kaldı. Pek çok uzmana göre bu tablo, Rusya’nın müttefiklerine doğrudan askeri koruma sağlayamadığını ortaya koydu.Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Putin yönetimi, gelişmeleri yakından izliyor. İran’ın düşüşü, Pekin ve Moskova’nın küresel erişim kapasitesine dair soru işaretlerini de artırmış durumda.The Telegraph’ta yer alan bir habere göre,Çin’in balistik füze yakıtı konusunda teknik destek sunduğu iddia edilse de bunun caydırıcılık açısından belirleyici olmadığı ifade ediliyor.

Dolayısıyla Tahran’daki istikrarsızlık, Pekin açısından ekonomik risk anlamına da geliyor. Yine The Telegraph’ta yer alan değerlendirmelere göre Washington kesin bir sonuç elde ederse, Çin-Rusya-İran-Kuzey Kore hattında şekillenen gayriresmî blok ciddi bir itibar kaybı yaşayabilir.



Ancak olası bir çıkmaz, yüksek petrol fiyatları ve bölgesel istikrarsızlık, Moskova ve Pekin’e yeni manevra alanları açabilir. İran’daki gelişmelerin seyri henüz tam olarak netleşmiş değil. Ancak ilk aşama, askeri gücün küresel siyasette belirleyiciliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Orta Doğu’nun geçmiş deneyimleri ise kesin sonucun ilan edilmesi için erken olabileceğini gösteriyor.







‘RUSYA VE ÇİN’İN İRAN İLE ORGANİK BAĞLARI VAR’



İki ülkenin tutumunu İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural’a danıştığımda, Moskova ve Pekin’in Tahran ile stratejik iş birliği anlaşmaları bulunduğunu ve bu anlaşmaların geçtiğimiz yıl yenilendiğini hatırlatarak, mevcut tabloya daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini vurguladı.



Rusya ve Çin’in tutumunun yalnızca İran’la olan ilişkiler çerçevesinde ele alınamayacağını belirten Dr. Vural, “Bu iki gücün İran’daki son durumlara yaklaşımını hem kendi iç dinamiklerine göre hem de küresel hegemonya mücadelesi içerisinde değerlendirmek gerekiyor” dedi.



Rusya’nın Ukrayna savaşı devam ederken farklı jeopolitik dengeleri de gözettiğine dikkat çeken Dr. Vural, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşın ötesinde İsrail ile olan organik bağları var. Aynı şekilde Çin’in de İsrail ile stratejik yatırımları, liman girişimleri ve ticari bağları söz konusu” ifadelerini kullandı.





ÇİN VE RUSYA’NIN İRAN İÇİN DOĞRUDAN BİR SAVAŞA GİRMESİ GERÇEKÇİ BİR BEKLENTİ Mİ?

İRAN’DA SÜRECİN UZAMASI HALİNDE DENGELER NASIL ŞEKİLLENİR?



İRAN’DAKİ BELİRSİZLİK UZARSA KİM NE KAYBEDER, KİM NE KAZANIR?

‘SİLAH ÜRETİCİLERİ VE SATICILARI BUNDAN CİDDİ ŞEKİLDE FAYDA SAĞLAYACAK’

Küresel güç mücadelesinin belirleyici olduğuna işaret eden Dr. Hazar Vural,değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası sistemde düzen tartışmalarının arttığını belirten Dr. Vural,dedi.Çin ve Rusya’nın İran için doğrudan bir savaşa girmesinin gerçekçi bir beklenti olmayacağını ifade eden uzman isim, “Moskova, Pekin ve Washington arasındaki üçlü küresel hegemonya mücadelesi devam ederken, Çin’in ve Rusya’nın İran için savaşa girmesini beklemek çok yanlış bir beklenti olur. Ne söyledikleri kadar ne yaptıkları da elbette önemli” şeklinde konuştu.Dr. Hazar Vural, İran’da olası bir iç karışıklığın ya da sürecin uzamasının küresel dengelere etkisini değerlendirdi. Dr. Vural, İran’da yaşanabilecek uzun süreli bir istikrarsızlığın Moskova ve Pekin açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek,ifadelerini kullandı.Konuyu Rusya açısından da değerlendiren Dr. Vural, iki ülke arasındaki tarihsel bağların derinliğine dikkat çekerek,diye konuştu.Ancak uluslararası ilişkilerde ittifakların sınırlarının iyi okunması gerektiğini vurgulayan Dr. Vural,dedi.Asya’daki üç büyük aktörün karşısında ortak bir ABD bulunduğunu ifade eden Dr. Hazar Vural, şöyle devam etti:Dr. Vural, çatışmaların kısa vadede sürebileceğini dikkat çekerek, “Bu savaş bir süre devam edecek ama çok uzun süre devam etmesi bütün dünya açısından negatif sonuçlar doğurur” diye konuştu.Dr. Hazar Vural, küresel çatışma ortamlarının ekonomik ve stratejik boyutuna dışında farklı bir noktaya da dikkat çekti:Vural, bu perspektifin uluslararası ilişkiler analizlerinde sıkça göz ardı edildiğini belirterek,ifadelerini kullandı.