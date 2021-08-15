Güç gösterisi başladı

Afganistan’ın başkenti Kabil kapılarına dayanan şeriat yanlısı Taliban’a bağlı milisler, kontrol altına aldıkları bölgelerde güç gösterisine başladı.

TALİBAN USULÜ CEZA

Afgan askerlerinin çekilmesiyle önemli bir askeri ekipmanı ele geçiren, Amerikan yapımı araçlarla kent içlerinde devriye gezmeye başlayan Taliban, katı cezalandırma yöntemlerine başvurmaya başladı. Taliban’ın Herat kentinde hırsızlıkla suçlanan kişileri yüzlerini karaya boyayarak boyunlarından iple bağlayıp sokakta gezdirdiğine dair görüntüler ortaya çıktı.



DOSTUM’UN EVİNDE ZİYAFET

Yine sosyal medyada Özbek asıllı eski Afgan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum’un memleketi Cüzcan eyaletinin merkezi Şibrigan’daki sarayına giren kalabalık bir Taliban grubunun gösterişli koltuklar üzerinde yemek yerken çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Dostum, 1996-2001 yılındaki Taliban iktidarı sırasında Kuzey İttifakı ile bu örgüte karşı cephede yer almıştı.



RADYODA MÜZİĞE YASAK GELDİ

Geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük ikinci kenti Kandahar’ı da ele geçiren Taliban, şehrin en büyük radyo istasyonunu da kontrol altına aldı. Taliban radyonun haber, analiz ve Kuran tilaveti şeklinde yayına devam edeceğini açıkladı. Radyonun artık müzik yayını yapamayacağının anlaşıldığı belirtildi.

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