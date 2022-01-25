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Guatemalalı askerler 36 kadına tecavüzden 30 yıl hapis cezası aldı

#GUATEMALA #Eski Asker #TECAVÜZ
Guatemalalı askerler 36 kadına tecavüzden 30 yıl hapis cezası aldı

Guatemalalı 5 eski askere 36 kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası verildi.

 

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Guatemala Hükümeti tarafından 1981-1985 yılları arasında görevlendirilen Sivil Savunma Devriyesi (PAC) eski üyeleri hapis cezasına çarptırıldı. Guatemala Yüksek Mahkemesi, ülkenin Rabinal kasabasındaki devriye görevi sırasında 36 kadına tecavüz ettiği gerekçesi ile 5 eski askere 30 yıl hapis cezası verdi.

Hapis cezası alan 5 askerin 63 ve 57 yaşlarında 2 erkek kardeş Benvenuto ve Bernardo Ruiz olduğu belirtilirken diğer 3 kişinin ise 60 yaşında akrabalar Damian, Gabriel ve Francisco Cuxum olduğu açıklandı.

“TECAVÜZE UĞRAYAN KADINLARA KESİNLİKLE İNANIYORUZ”

Guatemala Mahkeme Yargıçlarından Gervi Sical yaptığı açıklamada, “Kadınlar tecavüze uğradı ve köleliğe maruz kaldı” ifadelerini kullanırken, mahkeme hakimi ise açıklamasında, “Biz hakimler olarak cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınların ifadelerine kesinlikle inanıyoruz” sözlerine yer verdi.

Guatemalalı askerler 36 kadına tecavüzden 30 yıl hapis cezası aldı

“BUNUN BİR DAHA YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ”

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Tecavüzü uğrayan kadınlar, eski askerlerin köydeki bütün erkekleri toplayıp öldürdüklerini ve kadınları bağlayıp tecavüz ettiklerini söylerken, mağdurlardan 59 yaşındaki Margarita Siana olayla ilgili verdiği ifadesinde, “19 yaşındayken askeri birliğe götürüldüm ve askerler tarafından tecavüze uğradım, ancak suçlular benim köyümde hala devriyedeler" dedi.

Diğer bir mağdur Pedrina Lopez ise, intikam değil adalet aradıklarını söyleyerek “Bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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#GUATEMALA #Eski Asker #TECAVÜZ

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