Guardian iddia etti... Mossad Başkanı UCM Başsavcısını tehdit etmiş

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Guardian’a göre Yossi Cohen’in Gambiyalı hukukçu Bensouda ile gizli temasları, İsrail’in savaş suçları hakkında resmi soruşturma açılmasından önceki yıllarda gerçekleşti. Gazetenin İsrailli üst düzey bir kaynağı, Cohen’in en üst düzeyden yetki almış olduğunu belirtti. Operasyon hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise Yossi Cohen’in Binyamin Netanyahu’nun “gayri resmi elçisi” olarak hareket ettiğini söyledi.

Fatou Bensouda

AİLESİNİ ÖNE SÜRDÜLER

O dönemde Yossi Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en yakın müttefiklerinden biriydi. Başsavcı Bensouda, o dönemde tehdit aldığını mahkeme yetkilileriyle de paylaştı. Kaynaklara göre Cohen, Bensouda’ya “Kendinin ya da ailenin güvenliğini tehlikeye atacak işlere bulaşmak istemezsin” demişti. Mossad ayrıca Bensouda’nın aile üyeleriyle de yakından ilgilendi ve kocasının gizli görüşmelerinin dökümlerini ele geçirdi. İsrailli yetkililer daha sonra bu kayıtları savcının itibarını sarsmak için kullanmaya çalıştı.

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Ancak baskılara rağmen UCM, 2021 yılında İsrail’e yönelik Filistinlilere olası savaş suçu şüphesiyle resmi soruşturma başlattı. Geçen hafta da Bensouda’nın halefi Başsavcı Karim Khan, Hamas’ın üç isminin yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM’den Gazze savaşı nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.