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Guardian: Casus Pegasus İngiltere’de artık devre dışı

#Pegasus#İngiltere#Casus
Guardian: Casus Pegasus İngiltere’de artık devre dışı

İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği “Pegasus” isimli casus yazılımın artık İngiltere numaralarına karşı kullanılamadığı iddia edildi.

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İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre NSO Group, müşteri ülkelerin yazılımı İngiltere’nin uluslararası telefon kodu olan 44’lü numaralara karşı kullanmasını engelleyen bir değişikliğe gitti. Haberde, şirkete yakın bir kaynağın, “Pegasus sistemini tüm müşterilerimize tamamen kapattık. Gece yarısı hiçbir müşterimizin İngiltere numaraları üzerinde çalışamayacağına dair hızlı bir güncelleme yayınladık” dediği aktarıldı.

Kararın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un, eski karısı Prenses Haya ve avukatı Fiona Shackleton’ın telefonlarının casus yazılım Pegasus’la hacklettiğinin belirlenmesi üzerine ağustos ayında alındığı kaydedildi. Pegasus casus yazılımı, hedef kişinin herhangi bir uygulama kurmasına veya bağlantıya erişim sağlamasına gerek kalmadan telefona sadece bir kısa mesaj göndererek kullanılabiliyor.

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#Pegasus#İngiltere#Casus