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Grönland’dan Trump’a: İlgilenmiyoruz

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#Grönland#Múte Egede#ABD
Grönland’dan Trump’a: İlgilenmiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 07:00

GRÖNLAND ulusal gazetesi Sermitsiaq ve Danimarka medya kuruluşu Berlingske için Verian anket şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre, Grönland halkının yüzde 85’i ABD’nin bir parçası olma fikrine karşı çıkıyor.

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Katılımcıların sadece yüzde 6’sı ABD’ye katılmak istediğini belirtirken, yüzde 9’u ise kararsız. Trump’ın Ada’ya yönelik ısrarlı söylemlerine rağmen Grönland Başbakanı Múte Egede, geçtiğimiz günlerde, “Danimarkalı olmak istemiyoruz. Amerikalı olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz” diye açıklama yapmıştı. Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland, ilk başkanlık döneminden beri Trump’ın odağında. Trump yeni döneminde de bu ısrarından vazgeçmiyor. 20 Ocak’taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Ada’ya yönelik ilgisini gündeme getiren Trump, Grönland’da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD’ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

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#Grönland#Múte Egede#ABD

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