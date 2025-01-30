Grönland’dan Trump’a: İlgilenmiyoruz

Haberin Devamı

Katılımcıların sadece yüzde 6’sı ABD’ye katılmak istediğini belirtirken, yüzde 9’u ise kararsız. Trump’ın Ada’ya yönelik ısrarlı söylemlerine rağmen Grönland Başbakanı Múte Egede, geçtiğimiz günlerde, “Danimarkalı olmak istemiyoruz. Amerikalı olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz” diye açıklama yapmıştı. Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland, ilk başkanlık döneminden beri Trump’ın odağında. Trump yeni döneminde de bu ısrarından vazgeçmiyor. 20 Ocak’taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Ada’ya yönelik ilgisini gündeme getiren Trump, Grönland’da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD’ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.