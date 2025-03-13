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Grönland’da Trump etkisi iktidar değiştirtti

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#Grönland#TRUMP#Seçim
Grönland’da Trump etkisi iktidar değiştirtti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın “kontrolünü ele geçirmeye” yönelik tehditlerinin sürdüğü Danimarka’ya bağlı özerk Grönland’da, parlamento seçimlerini muhalefetteki Demokraatit (Demokratlar) Partisi kazandı.

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Trump’ın mineral zengini bölge halkına yönelik “ABD’ye katılma” davetleri ve ilhak tehditleri, seçim sürecini tetiklemişti. seçim sonuçlarına göre, merkez sağ Demokraatit; yüzde 29.9 oy alarak iktidardaki sol görüşlü Inuit Ataqatigiit partisinin önüne geçerek parlamentoda çoğunluğu sağladı. Parti lideri Nielsen, Trump’ın Grönland’ı ABD’ye bağlama düşüncesine karşı çıktıklarını açıkladı.

BAĞIMSIZLIK ANA KONU

Danimarka’dan bağımsızlığı en önemli hedef olarak açıklayan Naleraq partisi ise yüzde 24.5 oy topladı. Siyasi analistler, ABD Başkanı’nın saldırgan tutumunun ada ülkesine Danimarka karşısında daha fazla pazarlık gücü kazandırdığını ve bağımsızlık hareketini hızlandırdığını belirtiyor. Demokraatit partisi, daha uzun vadeli ve yavaş bir bağımsızlık sürecinden yana. Trump, son olarak ABD Kongresi’nde 5 Mart’ta yaptığı konuşmada “Grönland’a ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz” demişti. Anketlere göre 57 bin nüfuslu adada halkın yüzde 85’i ABD’ye katılmaya karşı.

 

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#Grönland#TRUMP#Seçim

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