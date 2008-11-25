Grönland'da bağımsızlık yolunda bir adım

Grönland, bugün oylanacak yeni yasanın kabulü halinde madenler ile petrol kaynaklarının kontrolünü üstlenecek, adalet ve hukuki işler dahil 32 alanın sorumluluğunu Danimarka'dan devralacak. Referandumda “evet” çıkması halinde Grönlandça adanın resmi dili olacak. Bunlara karşın, ada yine Danimarka'ya bağlı kalacak. Adada Danimarka para birimi geçerli olacak, Danimarka Kraliçesi yine devlet başkanı sayılacak. Dış politika ve savunma konuları da Danimarka'nın elinde kalmaya devam edecek.
Adadaki Nuuk Üniversitesinin yaptığı bir araştırma, 57 bin nüfuslu Gröndland'da halkın dörtte üçünün daha fazla özerklikten yana olduğunu gösteriyor.
Danimarka'dan gelen yılda ortalama 540,6 milyon dolar
para yardımı gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 30'unu oluşturan Grönland, ekonomisini balıkçılık ve turizme dayandırıyor.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda buz tabakaları incelen Grönland'da, geleneksel yaşamı tehdit eden bu küresel gelişme, petrol çıkarılmasını da kolaylaştırmış durumda. Maden ve petrol zengini olmayı bekleyen Grönland, Danimarka ile petrol gelirini yüzde 50 paylaşma konusundaysa anlaştı.
Grönland Başbakanı Hans Enoksen, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, bugünkü referandumda "evet" çıkması halinde Grönlandlıların uluslararası hukukta diğer halklarla eşit olarak kabul edileceklerini belirtti.
Adadaki alkolizm, uyuşturucu, yüksek intihar oranı gibi sosyal sorunların varlığını dile getiren Enoksen, "bu sorunlar, sömürgecilik mirasının bir parçası" dedi. Bu konuda birşeyler yapılması gerektiğine dikkat çeken Enoksen, ancak iyi aileler ve gençler olduğunun da unutulmamasını istedi.
1775'te Danimarka'nın sömürgesi olan buzlar ülkesi Grönland 1953'e kadar bu statüde kaldı, 1979'a kadar eyalet oldu, 1979'da ise özerk yönetime kavuştu.