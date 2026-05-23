Grönland’da ABD’ye konsolosluk protestosu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, ilhak etmek istediğini söylediği Grönland’ın “ABD’nin ulusal güvenliği açısından kritik önemde olduğunu” savunarak baskısını artırırken, Washington’un adadaki konsolosluk binasının başkent Nuuk banliyölerindeki küçük bir ahşap binadan 3 bin metrekarelik bir alana taşınması Grönlandlıların tepkisini çekti.

Yaklaşık bin protestocu önceki gün binanın açılışı sırasında Nuuk sokaklarında “Paranızı istemiyoruz” ve “Grönlandlılar, ‘MAGA Truva atını’ gördüklerinde tanırlar” yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Şehir merkezinde “Grönland Grönlandlılarındır” sloganlarıyla yürüyen göstericiler, daha sonra konsolosluk binasına arkalarını dönerek iki dakikalık sessiz bir protesto gerçekleştirdi. ABD’nin Danimarka Büyükelçisi Kenneth Howery, konsolosluğu Washington’un Grönland’a uzun vadeli bağlılığını gösteren “kalıcı, amaca yönelik inşa edilmiş bir diplomatik tesis” olarak tanımlamıştı. Halk arasında “Trump Kuleleri” olarak anılmaya başlanan binanın açılışına Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve diğer siyasetçiler katılmamıştı. Trump, geçen yıldan bu yana Grönland’a yönelik ısrarcı tavrını sürdürürken, Grönland ise Danimarka Krallığı’na bağlılığını vurgulayarak “satılık olmadıkları” mesajını veriyor.

 

