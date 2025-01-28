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Grönland için 2 milyar dolar bütçe! Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın liderleri Trump'a karşı bir arada...

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#Trump#Danimarka#Grönland
Grönland için 2 milyar dolar bütçe Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiyanın liderleri Trumpa karşı bir arada...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:43

Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarla satın almak istediği Grönland için 2 milyar dolarlık bir güvenlik paketi açıkladı. Kopenhag hükümeti ayrıca ülkedeki Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla 4,9 milyon dolarlık yeni bir eylem planı hazırlarken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen; Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın liderlerini evinde ağırladı ve 'Danimarka yalnız değildir' mesajı verdi.

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Kopenhag hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı özerk bir Danimarka toprağı olan Grönland'ı satın alma  girişimleri sonrası bölgedeki askeri yeteneklerini artırmak için 14,6 milyar Danimarka kronu (2,05 milyar dolar) ayıracağını duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni hamle “bölgedeki egemenliği gözetleme ve sürdürme kabiliyetlerini geliştirmeyi” amaçlıyor.

Danimarka yatırım paketinin bir parçası olarak, üç yeni Arktik donanma gemisini, geniş alanlarda gözetleme yapabilen iki uzun menzilli insansız hava aracını finanse edecek. Temel askeri eğitime daha fazla bütçe ayrılacak.

Grönland için 2 milyar dolar bütçe Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiyanın liderleri Trumpa karşı bir arada...

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen güvenlik yatırım paketi ile ilgili yaptığı açıklamada “Arktika ve Kuzey Atlantik'te güvenlik ve savunmaya ilişkin ciddi zorluklar olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bu nedenle bölgedeki varlığımızı güçlendirmeliyiz.” dedi.

IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE İÇİN EYLEM PLANI

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre Kopenhag hükümeti, Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için de 3 yıl süreli genişletilmiş eylem planı açıkladı. "Göz ardı edilen Grönlandlı ayrımcılığını" ele almaya odaklanacak, 4 yılı kapsayan yeni eylem planına ilişkin 35 milyon DKK (yaklaşık 4,9 milyon dolar) tahsis edildi.

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PASAPORTLARDA 'GRÖNLANDLI' YAZILMASINA İZİN VERİLECEK

Eylem planı çerçevesinde Grönlandlılara, öz kimlik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, pasaportlarında milliyetlerinin "Grönlandlı" olarak yazılmasına izin verilecek.

Grönlandlıların karşılaştığı ırkçılığa karşı, eğitim kurumlarıyla diyalog teşvik edilecek, tercüme hizmetleri iyileştirilecek ve Grönlandlı öğrencilerin yatılı okul koşullarını iyileştirmenin yolları bulunacak.

Grönland için 2 milyar dolar bütçe Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiyanın liderleri Trumpa karşı bir arada...
Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları'yla birlikte iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek, Danimarka-Grönland arasındaki özel ilişkiyi vurgulayarak, "Danimarka'daki Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılık ayrı bir sorun" ifadesini kullandı.

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Grönland'daki "Inuit Ataqatigiit" partisinden milletvekili Aaja Chemnitz ise memnuniyetle karşıladığı planı, ırkçılıkla mücadele için "önemli bir araç" olarak nitelendirdi.

DİKKAT ÇEKEN AKŞAM YEMEĞİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen geçtiğimiz günlerde Norveç, İsveç, Finlandiya liderlerini evinde akşam yemeğinde ağırladı.

Frederiksen akşam yemeğinde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından "Bu akşam Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten Kuzey ülkelerinden meslektaşlarımı kendi evimde akşam yemeğine ağırlıyorum. Daha önce Başbakanlık'ta bir toplantı gerçekleştirmiştik. Kuzey ülkeleri olarak her zaman birlikte durduk. İçinde bulunduğumuz yeni ve daha öngörülemez gerçeklikte, güçlü ve yakın ittifaklar ile dostlukların önemi daha da artmış durumda. Şunu unutmamalıyız ki Danimarka yalnız değil" notu ile paylaştı.

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Dikkat çeken akşam yemeği Avrupa medyasının öne çıkan gündem maddelerinden biri oldu. Danimarka medyası liderlerin gayri resmi akşam yemeğinde küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını ancak 'odadaki fil'in kesinlikle Grönland olduğunu yazdı.

Grönland için 2 milyar dolar bütçe Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiyanın liderleri Trumpa karşı bir arada...

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store

ASKERİ GÜÇ SEÇENEĞİ GÖZARDI EDİLMİYOR

Güvenlik yatırım paketinin ve ırkçılıkla mücadele eylem planının, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın alma tartışması dahil, Grönland'ın uluslararası alanda giderek daha fazla ilgi gördüğü bir zamanda gelmesi açıklanması dikkati çekti.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland için 2 milyar dolar bütçe Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiyanın liderleri Trumpa karşı bir arada...

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Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Ocak ayının başında yaptığı bir açıklamada bölgeyi ele geçirme isteğini gerçekleştirmek için askeri ya da ekonomik güç kullanma seçeneğini dışlayıp dışlamayacağı sorulduğunda 'Bunu yapabilirim' demişti.

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BAŞBAKAN İLE 45 DAKİKALIK GERGİN GÖRÜŞME

Financial Times gazetesi geçtiğimiz hafta yayınladığı bir haberde, ABD başkanı Donald Trump'ın Danimarka başbakanı Mette Frederiksen ile 45 dakikalık gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Trump'ın bu görüşmede Grönland'ı alma konusunda 'agresif ve çatışmacı bir tavır' izlediğini öne sürmüştü.

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İddialara göre Trump Danimarka'yı hedefli gümrük vergileri gibi özel önlemlerle tehdit ederken, Danimarka da artık 'kriz moduna' geçti.

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#Trump#Danimarka#Grönland

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