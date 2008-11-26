Grönland halkı daha fazla özerklik dedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Atlas Okyanusu'ndaki Kuzey Amerika kıtasına bitişik Grönland'da halk, Danimarka'dan daha fazla özerklik talebine ezici çoğunlukla destek verdi.

Grönland Seçim Komisyonunun açıklamasına göre, bağlayıcı olmayan referandumda, özerkliğin genişletilmesine halkın yüzde 76'sı "evet", yüzde 24'ü " hayır" dedi.



Daha geniş özerklik planı, Grönland'ın yerel polis gücünün, mahkemelerin, kıyı korumanın kontrolünü eline almasını ve Grönlandça'nın resmi dil olmasını öngörüyor.



Planla ayrıca, petrol gelirlerinin Grönland ve Danimarka arasında paylaşımına yönelik yeni ilkeler getiriliyor.

Referandum, ekonomisi Danimarka'nın sübvansiyonuyla desteklenen özerk toprakların bağımsızlığı yolunda önemli bir adımı olarak görülüyor.

